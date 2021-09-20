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Giriş Tarihi: 20.09.2021 16:21 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 16:21

Spordan dönünce hayatının şokunu yaşadı: Dev piton sürükleyerek...

Avustralya'da görenleri şoke edecek cinsten bir olay yaşandı. Bir tarafta yangınlar diğer tarafta seller derken oldukça zor dönemden geçen Avustralya'da binlerce hayvan yerleşim yerlerini istila etti. Queensland'daki bir evde çekilen video ise yalnızca ülkede değil dünyada ses getirdi. Spor salonuna giden bir adam döndüğünde evinde gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Spordan dönünce hayatının şokunu yaşadı: Dev piton sürükleyerek...

Sosylal medyada da büyük yankı uyandıran görüntüler Avustralya'da gerçekleşti. Brisbane kentinin banliyölerinden Kenmore'da yaşayan John Fegan, sabah gittiği spor salonundan evine döndüğünde akıllara durgunluk veren bir tabloyla karşılaştı ve hemen telefona sarıldı.

Spordan dönünce hayatının şokunu yaşadı: Dev piton sürükleyerek...

Johng Fegan, arazisinde beslediği Reggie adındaki Avustralya keseli sıçanının eve giren yaklaşık üç metre uzunluğundaki bir halı pitonu tarafından duvara asılı bir yuvaya doğru taşırken gördü.

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Spordan dönünce hayatının şokunu yaşadı: Dev piton sürükleyerek...

Hayvanı sıkı sıkıya saran hali pitonu, Fegan'ın eve çağırdığı yılan avcıları tarafından folluktan indirildiğinde Reggie isimli Avustralya keseli sıçanı ölümden kurtardı.

Spordan dönünce hayatının şokunu yaşadı: Dev piton sürükleyerek...

Newsweek'e konuşan Fegan, 2011 yılından bu yana arazisindeki kutu içerisinde yaşayan Reggie'nin geçen yıl bir bebek sahibi olduğunu ancak bebeklerin kaybolduğunu söyledi.

Spordan dönünce hayatının şokunu yaşadı: Dev piton sürükleyerek...

Kurbağalar, kertenkeleler, kuşlar ve diğer memeli hayvanlarla beslenen halı pitonları, avlanırken zehir kullanmıyor ve kurbanının vücudunu sararak öldürüyor.

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