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Haberler Galeri Stephen Hawking'in kıyamet uyarıları yeniden gündeme geldi! Uzaydan gelecek bir virüs insanlığı yok edebilir!
Giriş Tarihi: 03.04.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 09:39

'in kıyamet uyarıları yeniden gündeme geldi! Uzaydan gelecek bir virüs insanlığı yok edebilir!

salgınıyla mücadele devam ediyor. ve diğer ülkelerde ülkelerde aşılamalar yapılıyor. Koronavirüs pandemisi diğer yandan ilginç iddialara da neden oldu. Komplo teorisyenleri koronavirüs salgınını temel alarak, insanlığın gelecekte uzaydan gelecek ölümcül bir virüsle karşı karşıya kalabileceğini ve belki de insanlığın sonunun uzaylı virüsü yüzüne geleceğini belirtti. Bu iddia ile birlikte ünlü fizikçi 'in korkutucu uyarıları yeniden gündeme geldi. İşte konu hakkındaki detaylar...

Stephen Hawking'in kıyamet uyarıları yeniden gündeme geldi! Uzaydan gelecek bir virüs insanlığı yok edebilir!
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Stephen Hawking'in kıyamet uyarıları yeniden gündeme geldi! Uzaydan gelecek bir virüs insanlığı yok edebilir!
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Stephen Hawking'in kıyamet uyarıları yeniden gündeme geldi! Uzaydan gelecek bir virüs insanlığı yok edebilir!
Stephen Hawking'in kıyamet uyarıları yeniden gündeme geldi! Uzaydan gelecek bir virüs insanlığı yok edebilir!
Stephen Hawking'in kıyamet uyarıları yeniden gündeme geldi! Uzaydan gelecek bir virüs insanlığı yok edebilir!
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