Giriş Tarihi: 16.09.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 11:41
Sürgün, açlık, ölüm! Katil İsrail'den Gazze'yi yok etme planı: Dünyanın ikiyüzlülüğünü gösteren görüntüler
Gazze kentini işgal için saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyon Filistinliyi açlık ve katliamlarla göçe zorluyor. İsrail ordusu, Gazze kentini işgal için gece boyu düzenlediği şiddetli saldırılarının ardından Gazze kentindeki Filistinlilere yeni sürgün emri yayımladı. Filistinlilerin sürgün görüntüleri ise dünyanın ikiyüzlülüğünü ve soykırıma karşı suspus olmalarını net biçimde gösterdi.