Sürgün, açlık, ölüm! Katil İsrail’den Gazze’yi yok etme planı: Dünyanın ikiyüzlülüğünü gösteren görüntüler

İsrail ordusu, Gazze kentinde zorla yerlerinden olan Filistinlilerin sığındığı yüksek binaları bombalayarak yıkıyor.

Herhangi bir delil sunmadan vurulan binaların "Hamas tarafından kullanıldığını" iddia eden İsrail, şu ana kadar Gazze'nin kuzeyinde 15'i çok katlı olmak üzere 120'den fazla binayı yerle bir etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA), Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail saldırıyla Gazze'nin yerle bir edildiği ve yaşanılmaz hale getirildiği ifade edildi.