Sürgün, açlık, ölüm! Katil İsrail'den Gazze'yi yok etme planı: Dünyanın ikiyüzlülüğünü gösteren görüntüler

Gazze kentini işgal için saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyon Filistinliyi açlık ve katliamlarla göçe zorluyor. İsrail ordusu, Gazze kentini işgal için gece boyu düzenlediği şiddetli saldırılarının ardından Gazze kentindeki Filistinlilere yeni sürgün emri yayımladı. Filistinlilerin sürgün görüntüleri ise dünyanın ikiyüzlülüğünü ve soykırıma karşı suspus olmalarını net biçimde gösterdi.

Gazze kentini işgal için saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyon Filistinliyi açlık ve katliamlarla göçe zorluyor.

Gazze kentini işgal etmek isteyen İsrail ordusu, bölgeye yönelik saldırılarını artırarak devam ediyor.

Bölgedeki Filistinlileri güneye hapsetmeyi amaçlayan ve daha önce Gazze'nin Refah, Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cibaliya bölgelerini yerle bir eden İsrail ordusu, şimdi de kuzeydeki Filistinlilerin sıkıştığı Gazze kentini harabeye çeviriyor.

İsrail ordusu, Gazze kentinde zorla yerlerinden olan Filistinlilerin sığındığı yüksek binaları bombalayarak yıkıyor.

Herhangi bir delil sunmadan vurulan binaların "Hamas tarafından kullanıldığını" iddia eden İsrail, şu ana kadar Gazze'nin kuzeyinde 15'i çok katlı olmak üzere 120'den fazla binayı yerle bir etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA), Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail saldırıyla Gazze'nin yerle bir edildiği ve yaşanılmaz hale getirildiği ifade edildi.

EVSİZ KALAN FİLİSTİNLİLER SOKAKTA YATIYOR

Filistinli kaynakların aktardığına göre İsrail, yüksek binaları hedef aldığı saldırılarla 50 binden fazla kişiyi zorla yerinden etti.

Yaklaşık 1 milyon kişinin bulunduğu Gazze kentinde, Filistinlilerin büyük kısmı sahil bölgelerine kurdukları derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Önlerinde İsrail ordusu, arkalarında Akdeniz olan ve sahil bölgesine sıkışan Filistinliler, topraklarıyla hayatları arasında seçim yapmaya zorlanıyor.

İsrail'in Gazze kentindeki binaları yönelik saldırıları nedeniyle zorla yerinden olan Filistinlilerin bir kısmı kalacak yer bulamadıkları için sokakta kalmış durumda.

Filistinlilerin sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülerde, çok sayıda ailenin çocuklarıyla birlikte geceyi sokakta geçirdiği görülüyor.

İSRAİL, GAZZE'NİN KUZEYİNİ BOŞALTMAK İSTİYOR

İsrail'in bu saldırılarla hem Gazze kentini yaşanmaz hale getirmeyi amaçladığı, hem de katliamlarla Filistinlileri göçe zorladığı belirtiliyor.

Büyük Felaket'e (Nekbe) ait acı hatırları taze olan Filistinliler, bir kez daha topraklarından zorla göç etmek istemiyor. Bunun için Filistinlilerin büyük çoğunluğu, İsrail'in katliamları ve açlığa rağmen Gazze kenti sahilindeki çadırlarında hayatta kalma savaşı veriyor.

Zira, Gazze'nin güneyine göçmeleri halinde, kuzeye bir daha dönmeleri zor gözüküyor. İsrail yönetimi, defalarca yayınladığı sözde ve zorla yerinden edilmeyi içeren "tahliye bildirilerinde" Filistinlilerin saldırılar bittikten sonra Gazze'nin kuzeyine dönebileceklerine ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmiyor.

İŞGAL SALDIRILARINDA 1891 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, Gazze kentinden çıkarmayı planladığı Filistinlileri, katliamlar ve açlıkla göçe zorluyor.

Topraklarını terk etmek istemeyen Filistinliler, hem açlık hem de katliamlarla sınanıyor. Gazze kentindekileri zorla yerinden etmek isteyen İsrail ordusu, bölgeye saldırılarını yoğunlaştırıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı yetkililerin açıkladığı veriye göre, Gazze kentinin işgali için 13 Ağustos'tan bu yana Gazze'nin kuzeyine düzenlenen saldırılarda 482'si çocuk, 174'ü kadın, 57'si de yaşlı olmak üzere 1891 Filistinli öldü, 8 bin 822 kişi de yaralandı.

BM Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını bildirerek tüm ülkeleri bunu durdurma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

SINIRLI SAYIDA YARDIM GİRİŞİNE İZİN VERİLİYOR

İsrail'in Gazze kentindeki Filistinlileri göçe zorlamak için katliamların yanı sıra açlığı da silah olarak kullandığı belirtiliyor.

Gazze'de açlıktan ölen Filistinlilerin sayısının her geçen gün artması bu görüşü doğruluyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 145'i çocuk olmak üzere 425 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti.

Açlık nedeniyle meydana gelen ölümlerin 355'nin Temmuz 2025'ten bu yana yaşanması, İsrail'in Gazze'de dayattığı kıtlığın ne kadar ciddi boyutlara geldiğini gözler önüne seriyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in işgal saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyine sınırlı sayıda yardım girişine izin verdiğini ve bölgede kıtlık vakalarının artmaya devam ettiğini belirtti.

Öte yandan İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) Basın Ofisi, AA muhabirinin Gazze'nin kuzeyine ne kadar yardım girişine izin verildiği sorusuna yazılı yanıt verdi.

COGAT Basın Ofisi, Gazze'nin kuzeyine yardım girişine izin verildiğini bildirirken, son haftalarda kaç yardım tırının bölgeye geçtiğine yönelik soruyu ise yanıtsız bıraktı.

FİLİSTİNLİLERİ SÜRGÜN PLANI DEVAM EDİYOR

İsrail yönetimi, Gazze kentindeki 1 milyon Filistinliden, "güvenli olduğunu" iddia ettiği güneydeki Akdeniz sahili boyunca uzanan El-Mevasi bölgesine göçmelerini istiyor.

Böylelikle İsrail, 2,3 milyon Filistinliyi güneydeki sahil bölgesinde sıkıştırmayı oradan da "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün etmeyi amaçlıyor.

İsrail basınında geçen hafta yer alan habere göre, İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Filistinlileri "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün edilmesine ilişkin bir plan sundu.

Plan, Filistinlilerin deniz ve hava yoluyla başka ülkelere sürgününe gelecek ay başlanmasını içeriyor. İsrail yönetimi, sürgün planını devreye sokmayı amaçlasa da henüz Gazze'deki Filistinlilerin göndermek için herhangi bir ülkeyle anlaşmaya varılmadığı belirtiliyor.

FİLİSTİNLİLERE YENİ SÜRGÜN EMRİ

İsrail ordusu, Gazze kentini işgal için gece boyu düzenlediği şiddetli saldırılarının ardından Gazze kentindeki Filistinlilere yeni sürgün emri yayımladı.

Gazze kentini işgal için şiddetli saldırılar yürüten İsrail ordusu, bölgede yaşam mücadelesi veren Filistinlileri bir kez daha zorla yerinden etmeye çalışıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Gazze Şeridi sahili boyunca uzanan Raşid Caddesi üzerinden güneye doğru göç etmelerini istedi.

Gazze Şeridi ile saldırılar düzenledikleri kentin tehlikeli çatışma bölgesi olduğunu belirten Adraee, halihazırda kent sakinlerinin yüzde 40'ından fazlasını sürgün ettiklerini söyledi.

Adraee, İsrail ordusunun Gazze kentinde sivil yapıları hedef aldığı şiddetli saldırılarla Hamas altyapısını yok etmeye başladığını öne sürdü.

İsrail'in "askeri operasyon" olarak nitelendirdiği saldırılar, Gazze'de insani krizi derinleştirirken, uluslararası toplumda da giderek artan tepkilere yol açıyor.

The Jerusalem Post gazetesinin İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, ordunun Gazze kentine yönelik yeni bir kara saldırısına giriştiği ve tankların kente girmeye başladığı bildirilmişti.

İsrail ordusu, 29 Ağustos'ta işgal etmeyi planladığı ve 1 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Gazze kentinde sözde "insani arayı" sonlandırdığını bildirerek, "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etmişti.