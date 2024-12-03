Suriye’de harita değişti! Terör temizliği sonrası flaş gelişme: Esad rejimi sivilleri alıkoymaya başladı

Esad rejimi güçleriyle 6 gündür çatışan Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Hama ili istikametinde bazı küçük yerleşim yerlerini ele geçirdi. Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama'da da Celime, Elzeka, Beridec, Cübbeyin, Tel Meleh, Kırkat, Muğayyir ve Mabtan yerleşimleri ile Gab Ovası'nda Tüveyne, Huveyz, Şeria ve Bab Taka köylerini kontrolü altına aldı.