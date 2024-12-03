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Giriş Tarihi: 03.12.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 11:33

Suriye’de harita değişti! Terör temizliği sonrası flaş gelişme: Esad rejimi sivilleri alıkoymaya başladı

Son dakika haberleri: Suriye'de Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında 27 Kasım'da başlayan çatışmalar, bölgedeki dengeleri değiştirdi. Muhalif güçlerin terör örgütü PKK/YPG'nin kurmaya çalıştığı terör koridorlarını engelleyerek kontrolü ele geçirdikleri Halep ve Tel Rıfat'ın ardından gözler Münbiç'e çevrildi. Çok sayıda bölge ve stratejik nokta terör örgütünden kurtarıldı. Kurtarılan bölgelerde terör izler görülürken Halep'ten çekilen birliklerin yeniden organize edildiği ve karşı saldırı için takviye gönderildiği belirtildi. İşte bölgeden son gelişmeler…

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Suriye’de harita değişti! Terör temizliği sonrası flaş gelişme: Esad rejimi sivilleri alıkoymaya başladı

Son dakika haberleri: Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından ilerledikleri Hama ilinde 16 yerleşim bölgesini daha rejim güçlerinden geri aldı.

Suriye’de harita değişti! Terör temizliği sonrası flaş gelişme: Esad rejimi sivilleri alıkoymaya başladı

Muhalifler, Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'ten sonra Tel Rıfat'ta da kontrolü sağladı. Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki Tel Rıfat, 8 yıldır terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyordu. Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamında kontrol sağlandı. Çok sayıda bölge ve stratejik nokta terör örgütünden kurtarıldı. Tel Rıfat'ın ardından gözler Münbiç'teki terör yuvalarına çevrildi.

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Suriye’de harita değişti! Terör temizliği sonrası flaş gelişme: Esad rejimi sivilleri alıkoymaya başladı

Esad rejimi güçleriyle 6 gündür çatışan Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Hama ili istikametinde bazı küçük yerleşim yerlerini ele geçirdi. Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama'da da Celime, Elzeka, Beridec, Cübbeyin, Tel Meleh, Kırkat, Muğayyir ve Mabtan yerleşimleri ile Gab Ovası'nda Tüveyne, Huveyz, Şeria ve Bab Taka köylerini kontrolü altına aldı.

Suriye’de harita değişti! Terör temizliği sonrası flaş gelişme: Esad rejimi sivilleri alıkoymaya başladı

Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar ayrıca, Hama'nın kuzeyinde Van Vastani, Madbaa, Ebru Seyf köyleri ve Suran ilçesini kontrol altına aldı.

Suriye’de harita değişti! Terör temizliği sonrası flaş gelişme: Esad rejimi sivilleri alıkoymaya başladı

Rejim karşıtı silahlı gruplar, Hama kent merkezi yakınlarında İran destekli grupların kaldığı bir yeri de hedef aldı. Rejim karşıtı silahlı gruplar ayrıca kurdukları özel birlik Şahin Tugayları ile Hama merkezi ve çevresinde kamikaze dron saldırıları düzenliyor.

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