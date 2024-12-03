Giriş Tarihi: 03.12.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024
11:33
Suriye’de harita değişti! Terör temizliği sonrası flaş gelişme: Esad rejimi sivilleri alıkoymaya başladı
Son dakika haberleri: Suriye'de Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında 27 Kasım'da başlayan çatışmalar, bölgedeki dengeleri değiştirdi. Muhalif güçlerin terör örgütü PKK/YPG'nin kurmaya çalıştığı terör koridorlarını engelleyerek kontrolü ele geçirdikleri Halep ve Tel Rıfat'ın ardından gözler Münbiç'e çevrildi. Çok sayıda bölge ve stratejik nokta terör örgütünden kurtarıldı. Kurtarılan bölgelerde terör izler görülürken Halep'ten çekilen birliklerin yeniden organize edildiği ve karşı saldırı için takviye gönderildiği belirtildi. İşte bölgeden son gelişmeler…