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'de 'ye teşekkür yürüyüşü

Giriş Tarihi: 31.08.2019 19:26 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 19:37
Suriye'de Türkiye'ye teşekkür yürüyüşü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden arındırılan 'nin Afrin ilçesinde toplanan halk, 'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür yürüyüşü düzenledi.

Suriye'de Türkiye'ye teşekkür yürüyüşü

Şeyh Hadid merkezinde, öğlen saatlerinde ÖSO güçlerinden Sultan Süleyman Şah Komutanı Ebu Amşe'nin öncülüğünde toplanan yaklaşık 4 bin Suriyeli, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleri açtı.

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Suriye'de Türkiye'ye teşekkür yürüyüşü

Çevre köyler ve kasabalardan da gelen halk 'ye destek ve teşekkür yürüyüşü düzenledi. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan atan kalabalık bir süre sonra dağıldı.

Suriye'de Türkiye'ye teşekkür yürüyüşü
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Suriye'de Türkiye'ye teşekkür yürüyüşü
Suriye'de Türkiye'ye teşekkür yürüyüşü
Suriye'de Türkiye'ye teşekkür yürüyüşü
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