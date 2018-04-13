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'da ilk Moda Haftası başladı

Giriş Tarihi: 13.04.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 11:17
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'da ilk Moda Haftası başladı
Suudi Arabistan'da ilk Moda Haftası başladı

'daki yaşam tarzına ilişkin dönüşüme yeni bir açılım daha eklendi. Riyad'da ilk kez Arap Moda Haftası düzenleniyor.

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'da ilk Moda Haftası başladı
Suudi Arabistan'da ilk Moda Haftası başladı

'ın başkenti Riyad'da ilk Arap Moda Haftası Salı akşamı düzenlenen bir etkinlikle başladı. Kameraların alınmadığı etkinliğe sadece kadınlar katıldı.

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'da ilk Moda Haftası başladı
Suudi Arabistan'da ilk Moda Haftası başladı

Dört gün sürecek Moda Haftası'na Jean Paul Gaultier ve Roberto Cavalli gibi dünyaca ünlü tasarımcıların katıldığı bildirildi.

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'da ilk Moda Haftası başladı
Suudi Arabistan'da ilk Moda Haftası başladı

Geçen Kasım ayında yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan prenslerin tutulduğu Ritz-Carlton Hotel'de düzenlenen Moda Haftası'na Suudi Prenses Noura bin Faysal el-Suud ev sahipliği yapıyor.

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'da ilk Moda Haftası başladı
Suudi Arabistan'da ilk Moda Haftası başladı

Prenses Noura, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada modanın 'da ilgi gördüğünü belirterek moda endüstrisini yeni bir seviyeye taşımaya çalıştıklarını söyledi.

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'da ilk Moda Haftası başladı
Suudi Arabistan'da ilk Moda Haftası başladı

Arap Moda Haftası daha önce Dubai'de düzenleniyordu. Arap Moda Haftası'nın ikincisinin Ekim ayında yapılması planlanıyor. Dubai'de de Mayıs ayında başka bir Arap Moda Haftası'nın düzenleneceği belirtiliyor.

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'da ilk Moda Haftası başladı
Suudi Arabistan'da ilk Moda Haftası başladı

Nüfusun çoğunluğunun İslam'ın katı bir yorumu olan Vahabi inancına bağlı olduğu 'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın "2030 Vizyonu" adlı ekonomik reform hedefleri kapsamında kadınların haklarını iyileştirmek için adımlar atıyor.

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