Suudi Arabistan'da ilk Moda Haftası başladı

Nüfusun çoğunluğunun İslam'ın katı bir yorumu olan Vahabi inancına bağlı olduğu Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın "2030 Vizyonu" adlı ekonomik reform hedefleri kapsamında kadınların haklarını iyileştirmek için adımlar atıyor.