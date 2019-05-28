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  • Suudi Prens'e büyük şok! Tam 450 milyon dolar ödemişti, sahte çıktı

Suudi Prens'e büyük şok! Tam 450 milyon dolar ödemişti, sahte çıktı

Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın iki yıl önce aldığı tablo sahte çıktı. Bir başka prens aracılığı ile girdiği açık artırmada dünya çapında rekor fiyata satın aldığı tablo hakkındaki dedikodular bitmek bilmedi. İşte 'ın 450 milyon dolara aldığı 'nin Salvador Mundi (Dünyanın Kurtarıcısı) adlı tablosu...

Giriş Tarihi: 28.05.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 10:03
Suudi Prens'e büyük şok! Tam 450 milyon dolar ödemişti, sahte çıktı

Ödediği para dünya çapında rekor kırdı.

Suudi Prens'e büyük şok! Tam 450 milyon dolar ödemişti, sahte çıktı

Günlerce herkes tarafından konuşuldu.

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Suudi Prens'e büyük şok! Tam 450 milyon dolar ödemişti, sahte çıktı

Ancak iki yıl sonra gerçek ortaya çıktı.

Suudi Prens'e büyük şok! Tam 450 milyon dolar ödemişti, sahte çıktı

Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bir başka prens aracılığıyla açık artırmaya girdi.

Suudi Prens'e büyük şok! Tam 450 milyon dolar ödemişti, sahte çıktı

Müzayede, ABD'nin New York kentindeydi.

Suudi Prens'e büyük şok! Tam 450 milyon dolar ödemişti, sahte çıktı

Kasım 2017'deki açık artırmada Suudi Prens Bedr bin Abdullah es Suud 450,3 milyon dolar ödedi.

Suudi Prens'e büyük şok! Tam 450 milyon dolar ödemişti, sahte çıktı

Suudiler, 'nin Salvador Mundi (Dünyanın Kurtarıcısı) adlı tablosunun sahibi oldu.

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