Suudi Prens'e büyük şok! Tam 450 milyon dolar ödemişti, sahte çıktı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın iki yıl önce aldığı tablo sahte çıktı. Bir başka prens aracılığı ile girdiği açık artırmada dünya çapında rekor fiyata satın aldığı tablo hakkındaki dedikodular bitmek bilmedi. İşte Prens Selman'ın 450 milyon dolara aldığı Leonardo da Vinci'nin Salvador Mundi (Dünyanın Kurtarıcısı) adlı tablosu...