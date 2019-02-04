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Tabloda kıyamet tarihi ortaya çıktı

'da Rönesans döneminde yaşayan hazerfen 'nin kıyamet tahmini ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 23:53 Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 23:56
Tabloda kıyamet tarihi ortaya çıktı
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Tabloda kıyamet tarihi ortaya çıktı

15 Nisan 1452'de dünyaya gelen Leonardo di ser Piero da Vinci, 'da Rönesans döneminde yaşamın hazerfen ve ressam olarak tanınıyor.

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Tabloda kıyamet tarihi ortaya çıktı

15 Nisan 1452'de dünyaya gelen Leonardo di ser Piero da Vinci, 'da Rönesans döneminde yaşamın hazerfen ve ressam olarak tanınıyor.

Tabloda kıyamet tarihi ortaya çıktı

Günümüzde Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosunun değerinin 700 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor.

Tabloda kıyamet tarihi ortaya çıktı

Son yıllarda Da Vinci'nin bir diğer dikkat çeken eseri ise Son Akşam Yemeği tablosu.

Tabloda kıyamet tarihi ortaya çıktı

Son Akşam Yemeği tablosunda Hz. İsa'nın havarileri ile beraber son yemeğini yemesi konu alınıyor.

Tabloda kıyamet tarihi ortaya çıktı

Son Akşam Yemeği kopyası en çok yapılan dini tablo olarak biliniyor.

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