Tabloda kıyamet tarihi ortaya çıktı

İtalya'da Rönesans döneminde yaşayan hazerfen Leonardo da Vinci'nin kıyamet tahmini ortaya çıktı. 15 Nisan 1452'de dünyaya gelen Leonardo di ser Piero da Vinci, İtalya'da Rönesans döneminde yaşamın hazerfen ve ressam olarak tanınıyor. 15 Nisan 1452'de dünyaya gelen Leonardo di ser Piero da Vinci, İtalya'da Rönesans döneminde yaşamın hazerfen ve ressam olarak tanınıyor. Günümüzde Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosunun değerinin 700 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor. Son yıllarda Da Vinci'nin bir diğer dikkat çeken eseri ise Son Akşam Yemeği tablosu. Son Akşam Yemeği tablosunda Hz. İsa'nın havarileri ile beraber son yemeğini yemesi konu alınıyor. Son Akşam Yemeği kopyası en çok yapılan dini tablo olarak biliniyor.