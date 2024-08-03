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Haberler Galeri Takas operasyonunda film gibi casusluk hikayeleri! Rus olduklarını Ankara'da öğrendiler! Meğer yıllarca...
Giriş Tarihi: 03.08.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 10:54

Takas operasyonunda film gibi casusluk hikayeleri! Rus olduklarını Ankara'da öğrendiler! Meğer yıllarca...

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tarihe geçen takas operasyonu, sadece karşılıklı değişimi yapılan kişi sayısının fazlalığı değil, içinde yer alan isimlerin önemi açısından da büyük yankı uyandırdı. Takas operasyonunun diplomatik başarısının yankısı sürerken, takası yapılan her isminde ayrı bir hikayesi var. Kızıl Haç bünyesinde çalışan Rico Krieger, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Belarus'ta gözaltına alınan isimlerdendi. Haziran 2024'te idam cezasına çarptırılmıştı. Takas operasyonundan iki gün önce Belarus Devlet Başkanı tarafından affedilerek ülkesine gönderilmesi sağlandı.

Halit TURAN
Takas operasyonunda film gibi casusluk hikayeleri! Rus olduklarını Ankara’da öğrendiler! Meğer yıllarca...

Tarihi takasta iki çocuklu Rusya Dış İstihbarat Servisi'ne çalışan karı-koca da yer aldı. SVR çalışanı iki çocuklu Artem Dultsev ve Anna Dultseva Slovenya'da sahte Arjantin pasaportu ile yakalandı.

Takas operasyonunda film gibi casusluk hikayeleri! Rus olduklarını Ankara’da öğrendiler! Meğer yıllarca...

ÇOCUKLAR RUS OLDUKLARINI ÖĞRENDİ

Maria Rosa Mayer Munoz takma ismini kullanan Anna Dultseva'nın Slovenya'da sanat galerisi sahibi gibi davrandığı ortaya çıktı.

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Takas operasyonunda film gibi casusluk hikayeleri! Rus olduklarını Ankara’da öğrendiler! Meğer yıllarca...

Takas operasyonu ile Rus yetkililere teslim edilen ailenin çocukları, Rus olduklarını Ankara-Moskova uçağına bindiklerinde öğrendi.

Takas operasyonunda film gibi casusluk hikayeleri! Rus olduklarını Ankara’da öğrendiler! Meğer yıllarca...

7 ülkede cezaevlerinde bulunan 26 kişinin Rusya, ABD ve Almanya arasında MİT'in yürüttüğü müzakerelerle Ankara'da takas edilmesi dünyada konuşulmaya devam ediyor.

3 ülkenin Türkiye'den yardım istemesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı alınarak başlatılan operasyon dünya medyası tarafından 'sıradışı' olarak yorumlanıyor.

HER İSMİN AYRI HİKAYESİ VAR

Takas operasyonunun diplomatik başarısının yankısı sürerken, takası yapılan her isminde ayrı bir hikayesi var. Kendi ülkesi için ayrı bir öneme sahip bu isimlerin çocuğunun hayatı filmlere konu olacak cinsten.

Takas operasyonunda film gibi casusluk hikayeleri! Rus olduklarını Ankara’da öğrendiler! Meğer yıllarca...

Görseldeki: Evan Gershkovich

İKİSİ GAZETECİ, BİRİ ASKER ÜÇ KİŞİ ABD'YE DÖNDÜ

Bunlardan biri dünya kamuoyunda adı sıkça duyulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich. Gazete için Rusya'da muhabirlik yaparken Mart 2023'te casusluk suçundan tutuklanan Gershkovich'i, Rus savcılığı "Sverdlovsk bölgesinde askeri teçhizat üretimi ve onarımı yapan bir savunma şirketinin faaliyetleri hakkında gizli bilgi toplamak" gerekçesi ile suçladı. Gershkovich, Rusya tarihinde casusluk suçlaması ile tutuklanan ilk yabancı medya çalışanı oldu. Takas görüşmelerinin yapıldığı dönemde Rusya tarafından 19 yıl hapse mahkum edildi.

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