Giriş Tarihi: 03.08.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
10:54
Takas operasyonunda film gibi casusluk hikayeleri! Rus olduklarını Ankara'da öğrendiler! Meğer yıllarca...
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tarihe geçen takas operasyonu, sadece karşılıklı değişimi yapılan kişi sayısının fazlalığı değil, içinde yer alan isimlerin önemi açısından da büyük yankı uyandırdı. Takas operasyonunun diplomatik başarısının yankısı sürerken, takası yapılan her isminde ayrı bir hikayesi var. Kızıl Haç bünyesinde çalışan Rico Krieger, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Belarus'ta gözaltına alınan isimlerdendi. Haziran 2024'te idam cezasına çarptırılmıştı. Takas operasyonundan iki gün önce Belarus Devlet Başkanı tarafından affedilerek ülkesine gönderilmesi sağlandı.