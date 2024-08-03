Takas operasyonunda film gibi casusluk hikayeleri! Rus olduklarını Ankara’da öğrendiler! Meğer yıllarca...

7 ülkede cezaevlerinde bulunan 26 kişinin Rusya, ABD ve Almanya arasında MİT'in yürüttüğü müzakerelerle Ankara'da takas edilmesi dünyada konuşulmaya devam ediyor.

3 ülkenin Türkiye'den yardım istemesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı alınarak başlatılan operasyon dünya medyası tarafından 'sıradışı' olarak yorumlanıyor.

HER İSMİN AYRI HİKAYESİ VAR

Takas operasyonunun diplomatik başarısının yankısı sürerken, takası yapılan her isminde ayrı bir hikayesi var. Kendi ülkesi için ayrı bir öneme sahip bu isimlerin çocuğunun hayatı filmlere konu olacak cinsten.