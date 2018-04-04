"TAM BİR YIL OLDU AMA KATİL ESED REJİMİNDEN HESAP SORULMADI"

Muhaliflere ait uçak gözlemevi görevlisi Muhammed, "Gözlem görevlisi arkadaş, saldırı yerinde anormal bir şey olduğunu söyledi. Sonra 'Göremiyorum ve kusuyorum.' dedi. Ondan sonra bağlantı kesildi. Sivil Savunma olay yerine intikal edince yerlerde cesetleri kansız, yarasız şekilde görünce kimyasal saldırı olduğunu anladık"

Gazdan etkilenen gazeteci Kantar: "Saldırı yerine dört muhabirle gitmiştik. Daha araç kullanırken başım dönmeye başladı. Gazdan etkilendiğimi anladım. Sonra yakın bir sağlık ocağına gittik. Dört kişi bir oksijen tüpünü paylaştık"