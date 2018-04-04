Türkiye'nin en iyi haber sitesi

"Tam bir yıl oldu ama katil rejiminden hesap sorulmadı"

Giriş Tarihi: 04.04.2018 12:36 Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 13:08
  • 1
  • 18
"Tam bir yıl oldu ama katil Esed rejiminden hesap sorulmadı"
Tam bir yıl oldu ama katil Esed rejiminden hesap sorulmadı

rejiminin İdlib ilindeki Han Şeyhun'da kimyasal silah ile 100'den fazla sivili katletmesinin üzerinden 1 yıl geçti. Rejimin hava saldırılarıyla hedef almayı sürdürdüğü kentin sakinleri, unutamadıkları vahşet anlarını anlattı. Ailesinin neredeyse tamamını katliamda kaybeden Yusuf: "Babamların yanına gittiğimde ağabeyim, eşi ile oğlu, kardeşim, kız kardeşimin kızı ve birçok akrabamın öldüğünü gördüm. Sanki küçük bir kıyamet günü gibiydi"

  • 2
  • 18
"Tam bir yıl oldu ama katil Esed rejiminden hesap sorulmadı"
Tam bir yıl oldu ama katil Esed rejiminden hesap sorulmadı

"TAM BİR YIL OLDU AMA KATİL ESED REJİMİNDEN HESAP SORULMADI"

Muhaliflere ait uçak gözlemevi görevlisi Muhammed, "Gözlem görevlisi arkadaş, saldırı yerinde anormal bir şey olduğunu söyledi. Sonra 'Göremiyorum ve kusuyorum.' dedi. Ondan sonra bağlantı kesildi. Sivil Savunma olay yerine intikal edince yerlerde cesetleri kansız, yarasız şekilde görünce kimyasal saldırı olduğunu anladık"

Gazdan etkilenen gazeteci Kantar: "Saldırı yerine dört muhabirle gitmiştik. Daha araç kullanırken başım dönmeye başladı. Gazdan etkilendiğimi anladım. Sonra yakın bir sağlık ocağına gittik. Dört kişi bir oksijen tüpünü paylaştık"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 18
"Tam bir yıl oldu ama katil Esed rejiminden hesap sorulmadı"
Tam bir yıl oldu ama katil Esed rejiminden hesap sorulmadı

Beşşar rejiminin Han Şeyhun'da kimyasal silah ile 100'den fazla sivili öldürmesinin üzerinden bir sene geçti. Kentin sakinleri yaşadıklarını unutamıyor, kayıplar için üzülüyor ve rejimin cezalandırılacağı günü bekliyor. Beşşar Esed rejiminin İdlib'e bağlı Han Şeyhun'a kimyasal silahla saldırarak yüzden fazla sivili katletmesinin üzerinden bir yıl geçti.

  • 4
  • 18
"Tam bir yıl oldu ama katil Esed rejiminden hesap sorulmadı"
Tam bir yıl oldu ama katil Esed rejiminden hesap sorulmadı

Katliamın ardından da çok sayıda hava saldırısına hedef olan Han Şeyhun'un sakinleri yaşananları anlattı. Ailesinin neredeyse tamamını katliamda kaybeden Abdulhamid Yusuf, eşi ve ikiz çocuklarının yanı sıra ailesinden 16 kişinin daha öldüğünü söyledi.

"O günden beri kayıplarımın acısını çekiyorum." diyen Yusuf, rejimin yargılanmasını beklediğini vurguladı.

  • 5
  • 18
"Tam bir yıl oldu ama katil Esed rejiminden hesap sorulmadı"
Tam bir yıl oldu ama katil Esed rejiminden hesap sorulmadı

Yusuf, sözlerini şöyle sürdürdü: "O gün dört hava saldırısı düzenlendi. Biri kimyasal madde yüklü bir bomba idi. Saldırıdan sonra eşimi, çocuklarımı ve komşumun dört çocuğunu evden çıkarabildim. 100 metre sonra ağızlarından köpük çıkararak yere düştüler. Daha sonra babamın evine gittiğimde ağabeyim, eşi ile oğlu, kardeşim, kız kardeşimin kızı ve birçok akrabamın öldüğünü gördüm. Sanki küçük bir kıyamet günü gibiydi."

  • 6
  • 18
"Tam bir yıl oldu ama katil Esed rejiminden hesap sorulmadı"
Tam bir yıl oldu ama katil Esed rejiminden hesap sorulmadı

"AİLEMİN DE BENİM GİBİ KENDİNE GELECEĞİNİ SANDIM. AMA GELMEDİLER"

Yere düşen aile fertlerini kaldırmaya çalıştığını, o esnada kendisinin de bayıldığını ve 6 saat sonra hastanede gözünü açtığını ifade eden Yusuf, "Ailemin de benim gibi kendine geleceğini sandım. Ama gelmediler." dedi.

Yusuf, "Tam bir yıl oldu ama katil Esed rejiminden hesap sorulmadı." diye konuştu.

  • 7
  • 18
"Tam bir yıl oldu ama katil Esed rejiminden hesap sorulmadı"
Tam bir yıl oldu ama katil Esed rejiminden hesap sorulmadı

"UÇAK ŞAYRAT ÜSSÜNDEN HAVALANDI"

Muhaliflere ait uçak gözlemevi görevlisi Mubaşar Muhammed, "SU 21 tipi Kudüs 1 kodlu savaş uçağı saat 06.20 sularında Şayrat üssünden havalandı. Uçak kuzeydoğu yönünden güney yönüne rota alarak (Han Şeyhun'a) hava saldırısı düzenledi." ifadesini kullandı.

BİZE ULAŞIN