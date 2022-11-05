Giriş Tarihi: 05.11.2022 10:29
Güncelleme Tarihi: 05.11.2022
10:30
Tansiyon yükseliyor! Kuzey Kore ABD'yi açık açık tehdit etti
Güney Kore ve ABD'nin tatbikatı uzatma kararı almasının ardından bölgede sular iyice ısındı. Dün Kuzey Kore'nin180 savaş uçağının aniden havalanmasının ardından Güney Kore'den de misliyle karşılık geldi. Karşılıklı restleşme tüm dünyayı diken üstüne getirdi. Kuzey Kore'den konuya ilişkin yeni açıklamalar geldi. Yaşananların sorumlusunun ABD olduğunu belirten Kuzey Kore açık açık tehdit etti.