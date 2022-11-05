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Haberler Galeri Tansiyon yükseliyor! Kuzey Kore ABD'yi açık açık tehdit etti
Giriş Tarihi: 05.11.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 05.11.2022 10:30

Tansiyon yükseliyor! Kuzey Kore ABD'yi açık açık tehdit etti

Güney Kore ve ABD'nin tatbikatı uzatma kararı almasının ardından bölgede sular iyice ısındı. Dün Kuzey Kore'nin180 savaş uçağının aniden havalanmasının ardından Güney Kore'den de misliyle karşılık geldi. Karşılıklı restleşme tüm dünyayı diken üstüne getirdi. Kuzey Kore'den konuya ilişkin yeni açıklamalar geldi. Yaşananların sorumlusunun ABD olduğunu belirten Kuzey Kore açık açık tehdit etti.

Tansiyon yükseliyor! Kuzey Kore ABD’yi açık açık tehdit etti

Kuzey Kore ve Güney Kore dün savaşın eşiğine gelmişti. Kuzey Kore'nin son günlerde art arda gerçekleştirdiği füze denemelerinin ardından bölgede yürüttükleri ortak askeri tatbikatı uzatma kararı alan ABD ve Güney Kore'ye Pyongyang'dan yanıt geldi.

Tansiyon yükseliyor! Kuzey Kore ABD’yi açık açık tehdit etti

Kuzey Kore önce 6 füze denemesi yaptı ardından 180 savaş jetini havalandırdı. Buna karşılık olarak da Güney Kore 80 savaş uçağını havalandırdı. Bu gelişmelerin ardından Kuzey Kore açık açık tehditte bulundu.

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Tansiyon yükseliyor! Kuzey Kore ABD’yi açık açık tehdit etti

Kuzey Kore yönetimi, son askeri adımlarının "düşman provokasyonlarına tepki ve uyarı" olduğunu belirterek, bölgede yaşananlardan ABD'yi sorumlu tuttu.

Tansiyon yükseliyor! Kuzey Kore ABD’yi açık açık tehdit etti

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın ismi açıklanmayan sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin ABD'yi kendi güvenlik çıkarlarına zarar veren ciddi bir durumun oluşmasını istemiyorsa "kışkırtıcı ortak hava tatbikatını derhal durdurması gerektiği konusunda açıkça uyardığı" belirtildi.

Tansiyon yükseliyor! Kuzey Kore ABD’yi açık açık tehdit etti

DERHAL DURDURUN!

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın ismi açıklanmayan sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin ABD'yi kendi güvenlik çıkarlarına zarar veren ciddi bir durumun oluşmasını istemiyorsa "kışkırtıcı ortak hava tatbikatını derhal durdurması gerektiği konusunda açıkça uyardığı" belirtildi.

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