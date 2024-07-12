Giriş Tarihi: 12.07.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
10:15
Tarihi NATO zirvesi sonrası Başkan Erdoğan vurgusu! Batı medyası ayağa kalktı: Türk lider meydan okuyor!
Son dakika haberi... NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. ABD ve NATO'ya terör örgütlerine verilen desteğin sonlanması çağrısında bulunan, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma ilişkin keskin tavrını sürdüren Başkan Erdoğan'ın açıklamaları dünya medyasının da gündemine oturdu.