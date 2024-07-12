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Giriş Tarihi: 12.07.2024 10:11 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 10:15

Tarihi NATO zirvesi sonrası Başkan Erdoğan vurgusu! Batı medyası ayağa kalktı: Türk lider meydan okuyor!

Son dakika haberi... NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. ABD ve NATO'ya terör örgütlerine verilen desteğin sonlanması çağrısında bulunan, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma ilişkin keskin tavrını sürdüren Başkan Erdoğan'ın açıklamaları dünya medyasının da gündemine oturdu.

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Tarihi NATO zirvesi sonrası Başkan Erdoğan vurgusu! Batı medyası ayağa kalktı: Türk lider meydan okuyor!

Son dakika haberleri: ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. Zirve kapsamında Washington'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirvede yaptığı açıklamaların yanı sıra basın toplantısında da önemli konulara değindi.

Tarihi NATO zirvesi sonrası Başkan Erdoğan vurgusu! Batı medyası ayağa kalktı: Türk lider meydan okuyor!

Tarihi bir zirveyi daha başarıyla tamamladıklarını belirten Erdoğan, ABD ve NATO'ya terör örgütlerine verilen desteğin sonlanması çağrısında bulundu. Başkan Erdoğan ayrıca Netanyahu yönetiminin bölgenin güvenliğini de tehlikeye attığını ifade ederek "İsrail yönetiminin NATO'yla ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

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Tarihi NATO zirvesi sonrası Başkan Erdoğan vurgusu! Batı medyası ayağa kalktı: Türk lider meydan okuyor!

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, dünya medyasında geniş yankı buldu. ABD'de yayın yapan Newsweek dergisi, "Erdoğan neden Ukrayna ve Gazze'de Biden'dan ayrılıyor?" başlığıyla sunduğu haberinde çarpıcı noktalara değindi.

Tarihi NATO zirvesi sonrası Başkan Erdoğan vurgusu! Batı medyası ayağa kalktı: Türk lider meydan okuyor!

"ERDOĞAN MEYDAN OKUYOR"

İsrail'in Gazze katliamına ilk günden bu yana destek veren ABD Başkanı Joe Biden'ın Başkan Erdoğan'ın etkileyici muhalif sesiyle yüzleştiğini yazan dergi, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşta NATO'daki müttefiklerinden derin şekilde ayrıştığını da dile getirdi.

Tarihi NATO zirvesi sonrası Başkan Erdoğan vurgusu! Batı medyası ayağa kalktı: Türk lider meydan okuyor!

"Buna karşın Erdoğan, Avrupa'da onlarca yıl sonra ortaya çıkan savaş sırasında Kiev ve Moskova'yı masaya getirmeyi başaran az sayıda dünya liderinden biri." yorumunu yapan Newsweek, "Bugün Erdoğan, NATO'da hakim olan Rus lideri dışlama mantığına açıkça meydan okuyor" yorumuna yer verdi.

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