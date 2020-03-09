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Haberler Galeri Tavşan deliği sanılıyordu gerçek şoke etti! İçine girdiklerine inanamadılar
Giriş Tarihi: 09.03.2020 08:14 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 11:43

Tavşan deliği sanılıyordu gerçek şoke etti! İçine girdiklerine inanamadılar

'Böylesi ancak hikayelerde olur' dedirten bir keşif yaşandı! Sosyal medyayı sallayan bu haber büyük yankı uyandırdı. Sadece bir tavşan deliği olarak sanılan yerden öyle bir şey çıktı ki şaşkına dönmemek elde değil. İngiltere'de görenleri şaşkına çeviren bir keşif gerçekleşti. Bu deliklerin olduğu yer daha öncesinde özellikle tavşanların bulunduğu yabani hayvan barınağı sanılıyordu. Oysa olay bambaşkaymış.Uzun ve ince delikten girildiğinde sonu inanılmaz bir yere çıkıyor! Bu yeri keşfeden Michael Scott'un çektiği fotoğraflar görenleri tam anlamıyla şoke etti!

Tavşan deliği sanılıyordu gerçek şoke etti! İçine girdiklerine inanamadılar

Masal gibi bir olay! Sıradan bir yabani hayvan barınağı gibi görünse de aslında içerisi çok farklı.

Tavşan deliği sanılıyordu gerçek şoke etti! İçine girdiklerine inanamadılar


Uzun ve ince bir delikten sürünerek girilen bu mağara aslında birer şahaser.

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Tavşan deliği sanılıyordu gerçek şoke etti! İçine girdiklerine inanamadılar

İbadet edilmesine izin verilmeyen gizli dini mezhepler tarafından oyulmuş.

Tavşan deliği sanılıyordu gerçek şoke etti! İçine girdiklerine inanamadılar

Mağara bu güne kadar gelmiş.

Tavşan deliği sanılıyordu gerçek şoke etti! İçine girdiklerine inanamadılar

İngiltere'de yer alan bu mağaranın fotoğraflarını Michael Scott tarafından çekilmiş.

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