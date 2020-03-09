Giriş Tarihi: 09.03.2020 08:14Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 11:43
Tavşan deliği sanılıyordu gerçek şoke etti! İçine girdiklerine inanamadılar
'Böylesi ancak hikayelerde olur' dedirten bir keşif yaşandı! Sosyal medyayı sallayan bu haber büyük yankı uyandırdı. Sadece bir tavşan deliği olarak sanılan yerden öyle bir şey çıktı ki şaşkına dönmemek elde değil. İngiltere'de görenleri şaşkına çeviren bir keşif gerçekleşti. Bu deliklerin olduğu yer daha öncesinde özellikle tavşanların bulunduğu yabani hayvan barınağı sanılıyordu. Oysa olay bambaşkaymış.Uzun ve ince delikten girildiğinde sonu inanılmaz bir yere çıkıyor! Bu yeri keşfeden Michael Scott'un çektiği fotoğraflar görenleri tam anlamıyla şoke etti!