Giriş Tarihi: 24.05.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 09:58

Tayfun balistik füzesi dünyanın gündeminde! Bir özelliğine dikkat çektiler

Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı dün Rize'de gerçekleşti. Dünya da Tayfun'u yakından takip ediyor. Uluslararası haber ajansları Tayfun'un bir özelliğine dikkat çekti.