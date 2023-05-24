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Giriş Tarihi: 24.05.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 09:58

Tayfun balistik füzesi dünyanın gündeminde! Bir özelliğine dikkat çektiler

Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı dün Rize'de gerçekleşti. Dünya da Tayfun'u yakından takip ediyor. Uluslararası haber ajansları Tayfun'un bir özelliğine dikkat çekti.

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Tayfun balistik füzesi dünyanın gündeminde! Bir özelliğine dikkat çektiler

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi. Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Tayfun balistik füzesi dünyanın gündeminde! Bir özelliğine dikkat çektiler

Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze sisteminin test atışı, saat 06.44'te bölgeden gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı.

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Tayfun balistik füzesi dünyanın gündeminde! Bir özelliğine dikkat çektiler

Demir, mesajında, "Tayfun füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Tayfun balistik füzesi dünyanın gündeminde! Bir özelliğine dikkat çektiler

ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022'de de gerçekleştirilmişti.

Tayfun balistik füzesi dünyanın gündeminde! Bir özelliğine dikkat çektiler

Tayfun, dünya basını tarafından da yakından takip edildi. Gazeteler genelde birkaç yıldır devam eden projenin ürünü olan Tayfun'un menziline dikkat çektiler.

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