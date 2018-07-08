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’da mağaradaki çocuklar için kurtarma operasyonu başladı

Giriş Tarihi: 08.07.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 08.07.2018 12:30
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’da mağaradaki çocuklar için kurtarma operasyonu başladı
Tayland’da mağaradaki çocuklar için kurtarma operasyonu başladı

'da 23 Haziran'dan beri mağarada mahsur kalan 12 futbolcu çocuk ve antrenörleri için kurtarma operasyonu başladı.

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’da mağaradaki çocuklar için kurtarma operasyonu başladı
Tayland’da mağaradaki çocuklar için kurtarma operasyonu başladı

'da mağarada mahsur kalan çocuklar için kritik saatler başladı. İki haftadır mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerini mağaradan çıkarmak için tahliye operasyonu başlatıldı.

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’da mağaradaki çocuklar için kurtarma operasyonu başladı
Tayland’da mağaradaki çocuklar için kurtarma operasyonu başladı

Operasyon şefi Narongsak Osottanakorn, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yerel saatle 10.00'da uzman ekiplerin mağaraya girdiğini söyledi.

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’da mağaradaki çocuklar için kurtarma operasyonu başladı
Tayland’da mağaradaki çocuklar için kurtarma operasyonu başladı

Çocukların ve antrenörlerinin fiziksel ve zihinsel olarak iyi durumda olduğunu söyleyen Narongsak, grubun azimli olduğunu ve hedefe odaklandığını dile getirdi.

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’da mağaradaki çocuklar için kurtarma operasyonu başladı
Tayland’da mağaradaki çocuklar için kurtarma operasyonu başladı

Kurtarma operasyonuna 13'ü yabancı 5'i donanmasından 18 dalgıç katıldı.

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’da mağaradaki çocuklar için kurtarma operasyonu başladı
Tayland’da mağaradaki çocuklar için kurtarma operasyonu başladı

Operasyon başlamadan önce dalış ekibi, sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri hariç diğer tüm ekipler mağaranın girişinden uzaklaştırılırken, basın mensuplarının da görüntü alması yasaklandı.

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’da mağaradaki çocuklar için kurtarma operasyonu başladı
Tayland’da mağaradaki çocuklar için kurtarma operasyonu başladı

Kurtarma operasyonunun birkaç gün sürebileceği belirtilirken,

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