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'da son dakika gelişmesi! Operasyon tekrar başladı

Giriş Tarihi: 09.07.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 11:29
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'da son dakika gelişmesi! Operasyon tekrar başladı
Tayland'da son dakika gelişmesi! Operasyon tekrar başladı

Bütün dünyanın merakla izlediği 'daki mağarada mahsur kalan öğrencileri kurtarma çalışması bugün tekrar başlıyor...

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'da son dakika gelişmesi! Operasyon tekrar başladı
Tayland'da son dakika gelişmesi! Operasyon tekrar başladı

Dün toplam 4 çocuğun kurtulduğu ve bunların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanırken, bugün diğer çocukların da kurtarılmasının hedeflendiği belirtildi.

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'da son dakika gelişmesi! Operasyon tekrar başladı
Tayland'da son dakika gelişmesi! Operasyon tekrar başladı

Öte yandan çocukları kurtarmak için denizaltı yapacağını söyleyen Elon Musk, yeni tasarımını denemeye başladı.

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'da son dakika gelişmesi! Operasyon tekrar başladı
Tayland'da son dakika gelişmesi! Operasyon tekrar başladı

'daki Chiang Rai'deki bir mağarada mahsur kalan bir grup öğrenci ve futbol antrenörlerini kurtarma operasyonu dün sabah başlamıştı.

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'da son dakika gelişmesi! Operasyon tekrar başladı
Tayland'da son dakika gelişmesi! Operasyon tekrar başladı

Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte mağarada mahsur kalan çocuklar 2 haftayı aşkın bir süredir mağarada kurtarılmayı bekliyordu.

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'da son dakika gelişmesi! Operasyon tekrar başladı
Tayland'da son dakika gelişmesi! Operasyon tekrar başladı

18 DALGICIN KATILDIĞI KURTARMA OPERASYONU YAPILDI

Dün 13'ü yabancı 5'i donanmasına mensup 18 dalgıcın dahil olduğu kurtarma operasyonu sonrasında 4 çocuğun kurtarıldığı bildirilmişti.

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'da son dakika gelişmesi! Operasyon tekrar başladı
Tayland'da son dakika gelişmesi! Operasyon tekrar başladı

Kurtarılan ilk çocuğun 14 yaşındaki Mongkol Boonpiam olduğu ifade edilirken, çocukların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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