Tayland'da son dakika gelişmesi! Operasyon tekrar başladı

Bütün dünyanın merakla izlediği Tayland'daki mağarada mahsur kalan öğrencileri kurtarma çalışması bugün tekrar başlıyor... Dün toplam 4 çocuğun kurtulduğu ve bunların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanırken, bugün diğer çocukların da kurtarılmasının hedeflendiği belirtildi. Öte yandan çocukları kurtarmak için denizaltı yapacağını söyleyen Elon Musk, yeni tasarımını denemeye başladı. Tayland'daki Chiang Rai'deki bir mağarada mahsur kalan bir grup öğrenci ve futbol antrenörlerini kurtarma operasyonu dün sabah başlamıştı. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte mağarada mahsur kalan çocuklar 2 haftayı aşkın bir süredir mağarada kurtarılmayı bekliyordu. 18 DALGICIN KATILDIĞI KURTARMA OPERASYONU YAPILDI Dün 13'ü yabancı 5'i Tayland donanmasına mensup 18 dalgıcın dahil olduğu kurtarma operasyonu sonrasında 4 çocuğun kurtarıldığı bildirilmişti. Kurtarılan ilk çocuğun 14 yaşındaki Mongkol Boonpiam olduğu ifade edilirken, çocukların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.