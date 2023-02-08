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Haberler Galeri Tayvan'dan 24 yıllık vefa! 'Şimdi sıra bizde' diyerek yola çıktılar! 'Biz bu işi Türklerden öğrendik'
Giriş Tarihi: 08.02.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 14:41

Tayvan'dan 24 yıllık vefa! 'Şimdi sıra bizde' diyerek yola çıktılar! 'Biz bu işi Türklerden öğrendik'

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma neden olmuştu. Yaşanan felaketin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan dünya genelinde 65 ülkeden toplamda 2 bin 660 kişilik arama kurtarma ekibi deprem bölgesine sevk edilirken Tayvan'dan gelen ekibin sözleri duygulandırdı.

Tayvan’dan 24 yıllık vefa! ’Şimdi sıra bizde’ diyerek yola çıktılar! ’Biz bu işi Türklerden öğrendik’

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından eşi benzeri görülmemiş bir mücadele veriliyor. Tüm dünya adeta tek yürek olmuş bölgeden gelecek haberleri beklerken çok sayıda ülke yarım zinciri oluşturdu. Türkiye'ye gelen Tayvanlı ekibin sorumlusu Huang Po Chun, 1999'da ülkelerinde yaşanan depremde arama kurtarma çalışmalarına destek veren Türkiye'ye teşekkür için yardıma koştuklarını söyledi.

Tayvan’dan 24 yıllık vefa! ’Şimdi sıra bizde’ diyerek yola çıktılar! ’Biz bu işi Türklerden öğrendik’

24 YILLIK VEFA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından destek için Tayvanlı 44 kişilik arama kurtarma ekibi, Türkiye'ye geldi.

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Tayvan’dan 24 yıllık vefa! ’Şimdi sıra bizde’ diyerek yola çıktılar! ’Biz bu işi Türklerden öğrendik’

Kurtarma faaliyetlerinde gerekli araç gereç ve arama köpekleriyle gelen ekip, Adıyaman'da çalışmalarına başladı.

Tayvan’dan 24 yıllık vefa! ’Şimdi sıra bizde’ diyerek yola çıktılar! ’Biz bu işi Türklerden öğrendik’

Ekipler, arama köpeklerinin de yardımıyla farklı noktalarda enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor.

Tayvan’dan 24 yıllık vefa! ’Şimdi sıra bizde’ diyerek yola çıktılar! ’Biz bu işi Türklerden öğrendik’

Tayvanlı ekibin sorumlusu Huang Po Chun, AA muhabirine, Tayvan'da 1999 yılındaki büyük depremin ardından Türkiye'den ekiplerin yardıma geldiğini anımsattı.

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