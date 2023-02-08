Giriş Tarihi: 08.02.2023 14:41
Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
14:41
Tayvan'dan 24 yıllık vefa! 'Şimdi sıra bizde' diyerek yola çıktılar! 'Biz bu işi Türklerden öğrendik'
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma neden olmuştu. Yaşanan felaketin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan dünya genelinde 65 ülkeden toplamda 2 bin 660 kişilik arama kurtarma ekibi deprem bölgesine sevk edilirken Tayvan'dan gelen ekibin sözleri duygulandırdı.