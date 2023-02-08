Tayvan’dan 24 yıllık vefa! ’Şimdi sıra bizde’ diyerek yola çıktılar! ’Biz bu işi Türklerden öğrendik’

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından eşi benzeri görülmemiş bir mücadele veriliyor. Tüm dünya adeta tek yürek olmuş bölgeden gelecek haberleri beklerken çok sayıda ülke yarım zinciri oluşturdu. Türkiye'ye gelen Tayvanlı ekibin sorumlusu Huang Po Chun, 1999'da ülkelerinde yaşanan depremde arama kurtarma çalışmalarına destek veren Türkiye'ye teşekkür için yardıma koştuklarını söyledi.