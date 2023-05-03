Giriş Tarihi: 03.05.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 13:22

TCG Anadolu Yunanistan’ın yakın markajında: Bize mesaj gönderiyorlar!

Son dakika haberleri… Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli ve milli üretimi, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu harekete geçti. Türkiye'nin en büyük askeri savaş gemisi olan TCG Anadolu, İstanbul Sarayburnu'nda halkın yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Rotasını İzmir'e çeviren yerli SİHA gemisinin her hareketi Yunanistan tarafından da yakından takip ediliyor. İzmir Limanı'na demir atan TCG Anadolu'yu manşete taşıyan Yunan basını, geminin Yunanistan'a karşı güç gösterisi niteliğinde olduğunu belirtti.