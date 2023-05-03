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Giriş Tarihi: 03.05.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 13:22

TCG Anadolu Yunanistan’ın yakın markajında: Bize mesaj gönderiyorlar!

Son dakika haberleriTürk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli ve milli üretimi, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu harekete geçti. Türkiye'nin en büyük askeri savaş gemisi olan TCG Anadolu, İstanbul Sarayburnu'nda halkın yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Rotasını İzmir'e çeviren yerli SİHA gemisinin her hareketi Yunanistan tarafından da yakından takip ediliyor. İzmir Limanı'na demir atan TCG Anadolu'yu manşete taşıyan Yunan basını, geminin Yunanistan'a karşı güç gösterisi niteliğinde olduğunu belirtti.

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TCG Anadolu Yunanistan’ın yakın markajında: Bize mesaj gönderiyorlar!

Son dakika haberleriTürkiye'nin en büyük askeri savaş gemisi olmasının yanı sıra dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi olan TCG Anadolu, İstanbul Sarayburnu'ndaki 16 günlük ziyaret süresini tamamlamasının ardından İzmir Limanı'na demir attı.

TCG Anadolu Yunanistan’ın yakın markajında: Bize mesaj gönderiyorlar!

Uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 SİHA, hangarında ise 19 helikopter veya 30 SİHA konuşlandırabilen, araç güvertesinde ise 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabilen TCG Anadolu, İzmir'e ulaştı. TCG Anadolu'nun İzmir'e giriş yaptığı saat 06.40 sıralarında İzmir Körfezi gemi trafiğine kapatıldı. Saat 12.00 itibarıyla 10 günlüğüne ziyarete açılan TCG Anadolu, yoğun ilgi görüyor.

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TCG Anadolu Yunanistan’ın yakın markajında: Bize mesaj gönderiyorlar!

YUNAN BASINININ GÜNDEMİNE OTURDU

Üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın 'ilk SİHA gemisi' konumunda olan TCG Anadolu'daki silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, elektro-optik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

TCG Anadolu Yunanistan’ın yakın markajında: Bize mesaj gönderiyorlar!

Eşsiz özellikleri ve donanımı bakımından Türkiye'nin askeri teknoloji üretimlerinin parmakla gösterilen örneklerinden biri olan TCG Anadolu, özellikle Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor.

TCG Anadolu Yunanistan’ın yakın markajında: Bize mesaj gönderiyorlar!

Türkiye'nin savunma sanayisindeki adımlarını yakından takip eden Yunan medyası gemiyle ilgili gelişmeleri aktardı.

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