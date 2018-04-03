Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Tek yumurta lerini böyle ladı!

Giriş Tarihi: 03.04.2018 11:12 Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 11:20
  • 1
  • 30
Tek yumurta lerini böyle ladı!
Tek yumurta ikizlerini böyle fotoğrafladı!

Ünlü fotoğrafçı Peter Zelewski, tek yumurta ikizlerini birbirinden ayıran ufacık farklılıkları gözler önüne sermek için birbirinden güzel fotoğraflar çekiyor.

  • 2
  • 30
Tek yumurta lerini böyle ladı!
Tek yumurta ikizlerini böyle fotoğrafladı!

Ünlü çı son iki yıldır tek yumurta lerin dünyasını keşfediyor. 'li fotoğrafçı, sokaklarında tek yumurta ikizlerini bir araya getirerek, onları birbirine bağlayan özellikleri gözler önüne seriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 30
Tek yumurta lerini böyle ladı!
Tek yumurta ikizlerini böyle fotoğrafladı!

larında ler arasındaki ufacık farklılıkları yakalamayı amaçlayan Zelewski, projeye başlama hikayesini şöyle anlatıyor:

  • 4
  • 30
Tek yumurta lerini böyle ladı!
Tek yumurta ikizlerini böyle fotoğrafladı!

"İkizlerin portrelerini çekmeye başladığımda en ilginç bulduğum durum şüphesiz görsellik.

  • 5
  • 30
Tek yumurta lerini böyle ladı!
Tek yumurta ikizlerini böyle fotoğrafladı!

Ancak seri devam ettikçe lerin aralarındaki ince farklılıklar aynı derecede ilginç hale geldi." İşte ünlü çının projesinden kareler...

Chloe ve Leah

  • 6
  • 30
Tek yumurta lerini böyle ladı!
Tek yumurta ikizlerini böyle fotoğrafladı!

Aveah ve Anaiah

  • 7
  • 30
Tek yumurta lerini böyle ladı!
Tek yumurta ikizlerini böyle fotoğrafladı!

Reggie ve Mickie

BİZE ULAŞIN