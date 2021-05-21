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Giriş Tarihi: 21.05.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 12:22

Telefonunuz 'ye bağlanmıyorsa dikkat! Sebebi bu olabilir!

Akıllı telefonlar günlük yaşantımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Birçok işimizi telefonlar üstünden gerçekleştirebiliyoruz. Ancak akıllı telefonlarda bazen sorunlar yaşanabiliyor. Bu sorunlardan bir tanesi de bağlantısıyla ilgili. Bazı kullanıcılar cihazlarının kablosuz ağa bağlanmadığını veya bağlansa da yavaş hıza sahip olduğunu dile getiriyor. Wi-Fi'le ilgili problemler sadece modemden değil, telefonun kendisinden de kaynaklanabiliyor. İşte Wi-Fi sorunlarını çözmenize yardımcı olacak bir çözüm listesi oluşturduk.

Telefonunuz Wi-Fi'ye bağlanmıyorsa dikkat! Sebebi bu olabilir!

Telefon 'ye neden bağlanmıyor? Android telefondaki Wi-Fi bağlantı sorunu neden kaynaklanır? Bu tarz soruların cevapları bu dosyamızda yer alıyor. Basit bazı çözümlerle Android telefonunuzun Wi-Fi sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

WI-FI'NİZİ DEĞİŞTİRİN

Hiç bağlanamıyor veya Wi-Fi bağlantınız düşmeye devam ediyor olsa da, Wi-Fi bağlantısını değiştirmenin birçok durumda etkili olduğu bilinmektedir. Telefonunuzun bildirim alanlarını aşağı çekin ve Wi-Fi simgesini arayın, kapatmak için üzerine dokunun, beş saniye bekleyin ve tekrar Açın. Telefonun mevcut Wi-Fi bağlantılarını aramasına izin verin ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Bu basit numara, hangi modele sahip olursanız olun etkilidir.

Telefonunuz Wi-Fi'ye bağlanmıyorsa dikkat! Sebebi bu olabilir!
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Telefonunuz Wi-Fi'ye bağlanmıyorsa dikkat! Sebebi bu olabilir!

UÇAK MODUNA ALIP GERİ KAPATIN

Bu, birçok kullanıcı için işe yarayan bir düzeltmedir, bu nedenle uçak modunu değiştirmeyi deneyin. Uçak Modunu Samsung Galaxy telefonunuzun bildirim alanında bulabilir, bulamayanlar için, bildirim alanının tüm simgelerini kontrol etmenize ve Uçak Modunu aramanıza izin veren ayar simgesine tıklayabilirsiniz. Uçak modunu kapatın, beş saniye bekleyin ve tekrar açın.

Telefonunuz Wi-Fi'ye bağlanmıyorsa dikkat! Sebebi bu olabilir!

TELEFONUNUZUN BLUETOOTH'U AÇIK MI?

Bluetooth, için bir çelişki yaratabilir, çünkü bazı kullanıcılar Bluetooth açık olduğunda bazı telefonlarda Wi-Fi'nin çalışmadığını fark etmişlerdir. Android Smartphone Bluetooth'unuz açıksa, bildirimler alanından Kapatın ve ardından sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmek için Wi-Fi'nizi tekrar kullanmayı deneyin.

Telefonunuz Wi-Fi'ye bağlanmıyorsa dikkat! Sebebi bu olabilir!

GÜÇ TASARRUF MODU

Güç tasarrufu modu, pilinizin daha az güç tüketmesine yardımcı olmak içindir. 'nin pili hızlı bir şekilde boşalttığı bilindiğinden, Güç Tasarrufu modunu açtığınızda, genellikle Wi-Fi bağlantınızı keser. Güç Tasarruf Modunun Kapalı olduğundan emin olun.

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