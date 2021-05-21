Telefonunuz Wi-Fi'ye bağlanmıyorsa dikkat! Sebebi bu olabilir!

Telefon Wi-Fi'ye neden bağlanmıyor? Android telefondaki Wi-Fi bağlantı sorunu neden kaynaklanır? Bu tarz soruların cevapları bu dosyamızda yer alıyor. Basit bazı çözümlerle Android telefonunuzun Wi-Fi sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

WI-FI'NİZİ DEĞİŞTİRİN

Hiç bağlanamıyor veya Wi-Fi bağlantınız düşmeye devam ediyor olsa da, Wi-Fi bağlantısını değiştirmenin birçok durumda etkili olduğu bilinmektedir. Telefonunuzun bildirim alanlarını aşağı çekin ve Wi-Fi simgesini arayın, kapatmak için üzerine dokunun, beş saniye bekleyin ve tekrar Açın. Telefonun mevcut Wi-Fi bağlantılarını aramasına izin verin ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Bu basit numara, hangi modele sahip olursanız olun etkilidir.