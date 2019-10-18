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  • Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'ta ilk Cuma Namazı

Terör örgütü /'dan temizlenen 'ta ilk Cuma Namazı

-Türkiye sınırındaki 'da ilçenin Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı. 'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da halk, 4,5 yıllık / işgalinin sona ermesinin ardından ilk cuma namazı için camilere geldi. Ezanın okunmasıyla aralarında çocukların da bulunduğu Tel Abyadlılar, cuma namazını kıldı. Tel Abyad, harekatın 5. gününde, 13 Ekim'de kurtarılmış, hemen ardından da geçici olarak ilçeyi terk eden sivillerin dönüşü başlamıştı. AA, ilçede günlük hayatın tüm unsurlarıyla normale döndüğünü, terörün izlerinin hızla silindiğini görüntülemişti.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 21:39 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 21:41
Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'ta ilk Cuma Namazı

-Türkiye sınırındaki 'da ilçenin Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı.

Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'ta ilk Cuma Namazı

'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki topraklarında yer alan 'da halk, 4,5 yıllık / işgalinin sona ermesinin ardından ilk cuma namazı için camilere geldi.

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Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'ta ilk Cuma Namazı

Ezanın okunmasıyla aralarında çocukların da bulunduğu Tel Abyadlılar, cuma namazını kıldı.

Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'ta ilk Cuma Namazı

, harekatın 5. gününde, 13 Ekim'de kurtarılmış, hemen ardından da geçici olarak ilçeyi terk eden sivillerin dönüşü başlamıştı.

Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'ta ilk Cuma Namazı
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Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'ta ilk Cuma Namazı
Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'ta ilk Cuma Namazı
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