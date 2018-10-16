Tesadüfen bulundu! Değeri 3,5 milyon dolar

Sosyal medya kullanıcılarının tesadüfen buldukları ilginç cisimler, eşyalar ve canlılar internette paylaşım rekoru kırıyor. İşte o kareler... ABD'nın Arkansas eyaletinde 2 yıl önce bir madende bulunan kuvars taşı, 3.5 milyon dolar değerinde. Taşı bu kadar değerli yapan ise büyüklüğü ve çoğu noktasının berrak olması. Havai'deki bir sahilde, küçük bir deniz ekosisteminin evi haline gelen cam top. Geri dönüşümde çalışan sosyal medya kullanıcısının bulduğu 1941 yılı günlük. İyi ki bu minikler çim biçilmeden önce bulunmuş.