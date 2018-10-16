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bulundu! Değeri 3,5 milyon dolar

Sosyal medya kullanıcılarının buldukları ilginç cisimler, eşyalar ve canlılar internette paylaşım rekoru kırıyor. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 16.10.2018 18:55 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 19:35
Tesadüfen bulundu! Değeri 3,5 milyon dolar
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Tesadüfen bulundu! Değeri 3,5 milyon dolar

ABD'nın Arkansas eyaletinde 2 yıl önce bir madende bulunan kuvars taşı, 3.5 milyon dolar değerinde. Taşı bu kadar değerli yapan ise büyüklüğü ve çoğu noktasının berrak olması.

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Tesadüfen bulundu! Değeri 3,5 milyon dolar

Havai'deki bir sahilde, küçük bir deniz ekosisteminin evi haline gelen cam top.

Tesadüfen bulundu! Değeri 3,5 milyon dolar

Geri dönüşümde çalışan sosyal medya kullanıcısının bulduğu 1941 yılı günlük.

Tesadüfen bulundu! Değeri 3,5 milyon dolar
Tesadüfen bulundu! Değeri 3,5 milyon dolar
Tesadüfen bulundu! Değeri 3,5 milyon dolar

İyi ki bu minikler çim biçilmeden önce bulunmuş.

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