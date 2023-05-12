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Giriş Tarihi: 12.05.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 10:54

Tetikçi Batı medyası yine iş başında! Bu kez adres ABD: Taraf tutmuyoruz ama, Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını istiyoruz

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine saatler kala Batı medyası, tüm hızıyla Erdoğan düşmanlığını sürdürüyor. Tarafını açık açık belli eden ABD'li internet sitesinde yer alan haberde, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını arzu edildiği açık açık yazıldı. 'Biden yönetimi taraf tutmuyor ancak...' ifadeleri ile başlayan haberde Kılıçdaroğlu'ndan beklentileri sıralandı. Haber, Biden'ın daha önce 'Erdoğan'a karşı muhalefeti destekleyeceğiz' sözlerini bir kez daha akıllara getirdi.

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Tetikçi Batı medyası yine iş başında! Bu kez adres ABD: Taraf tutmuyoruz ama, Kılıçdaroğlu’nun kazanmasını istiyoruz

Tetikçi Batı medyası algı operasyonlarını tüm hızıyla sürdürüyor. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin tarafsız olduğu iddia edilen haberde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun zafer elde etmesine yönelik bir beklenti olduğu belirtildi. Kılıçdaroğlu'ndan beklentileri sıralandı.

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Tetikçi Batı medyası yine iş başında! Bu kez adres ABD: Taraf tutmuyoruz ama, Kılıçdaroğlu’nun kazanmasını istiyoruz

Muhalefetin zaferinin sadece Türkiye için değil ABD için de önemli olacağını açık açık yazılan Elizabeth Hagedorn imzalı haberde, Kılıçdaroğlu'nun ABD ile sağlıklı ilişkiler kurma sözü verdiği ifade edildi.

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Tetikçi Batı medyası yine iş başında! Bu kez adres ABD: Taraf tutmuyoruz ama, Kılıçdaroğlu’nun kazanmasını istiyoruz

KAPALI KAPILAR ARDINDA...

"Washington'daki pek çok kişinin, kapalı kapılar ardında seçimlerin Erdoğan'ın Türk siyasetindeki yirmi yılı aşkın süredir hakimiyetine son vermesini umduğunu varsaymak yanlış olmaz." ifadesi kullanıldı

Tetikçi Batı medyası yine iş başında! Bu kez adres ABD: Taraf tutmuyoruz ama, Kılıçdaroğlu’nun kazanmasını istiyoruz

Türkiye'de demokrasinin olmadığı yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığı açıkça görülen haberde, seçimi muhalefetin kazanmasının 'ABD için önemli olacağı belirtildi.

Tetikçi Batı medyası yine iş başında! Bu kez adres ABD: Taraf tutmuyoruz ama, Kılıçdaroğlu’nun kazanmasını istiyoruz

Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde Türkiye ve ABD arasında bozulan ilişkinin düzeleceği ifade edildi.

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