Giriş Tarihi: 12.05.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 10:54

Tetikçi Batı medyası yine iş başında! Bu kez adres ABD: Taraf tutmuyoruz ama, Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını istiyoruz

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine saatler kala Batı medyası, tüm hızıyla Erdoğan düşmanlığını sürdürüyor. Tarafını açık açık belli eden ABD'li internet sitesinde yer alan haberde, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını arzu edildiği açık açık yazıldı. 'Biden yönetimi taraf tutmuyor ancak...' ifadeleri ile başlayan haberde Kılıçdaroğlu'ndan beklentileri sıralandı. Haber, Biden'ın daha önce 'Erdoğan'a karşı muhalefeti destekleyeceğiz' sözlerini bir kez daha akıllara getirdi.