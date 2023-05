14 Mayıs seçimlerinden önce "2023 yılının en önemli seçimleri" başlığı ile okuyucularının karşısına çıkan ve 'Erdoğan gitmeli' sözleri ile tetikçiliğe girişen The Economist'in hayalleri suya düştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs günü oyların %49,52'sini almasının ardından istediğini elde edemeyen The Economist ağız değiştirdi. 28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleşecek seçimler öncesinde "Erdoğan kazanmaya hazırlanıyor" başlığını kullanan The Economist, "Kılıçdaroğlu kaybetmeye mahkum" dedi.