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dehşeti!

Giriş Tarihi: 30.07.2018 15:10 Güncelleme Tarihi: 30.07.2018 15:31
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dehşeti!
Timsah dehşeti!

la olan gösteri faciayla noktalanıyordu... Az sonra göreceğiniz fotoğraflar kanınızı donduracak!

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dehşeti!
Timsah dehşeti!

Tayland'ın Phokkathara Çiftliği'nde 45 yaşındaki Tao adlı sürüngen eğitmeni, yaklaşık 100 kişinin önünde, şov için sahneye çıktı.

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dehşeti!
Timsah dehşeti!

Şov gereği kolunu ın ağzına koyan eğitmen, saniyeler içinde kolunu timsaha kaptırdı.

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dehşeti!
Timsah dehşeti!

O dehşet anlarında dışarıda başka bir eğitmen daha gözüktü. Eğitmen Tao, şaşkınlık içinde izleyen şeyirciye baktı ve spikere müziği durdurmasını söyledi.

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dehşeti!
Timsah dehşeti!

Daha sonra Tao'nun kol bileğini iyice çenesine sıkıştırıp dişleriyle kavradı.

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dehşeti!
Timsah dehşeti!

Eğitmenini sağa sola sallamaya başlayan adamı kanlar içinde bıraktı. O anlarda etraftan çığlık sesleri yükselmeye başladı.

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dehşeti!
Timsah dehşeti!

Olay, Phokkathara Çiftliği ve hayvanat bahçesini karısı Nok ve iki çocuğuyla ziyaret eden 35 yaşındaki Khun Phusawit tarafından fotoğraflandı.

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