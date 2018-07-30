Timsah dehşeti!

Timsahla olan gösteri faciayla noktalanıyordu... Az sonra göreceğiniz fotoğraflar kanınızı donduracak! Tayland'ın Phokkathara Timsah Çiftliği'nde 45 yaşındaki Tao adlı sürüngen eğitmeni, yaklaşık 100 kişinin önünde, şov için sahneye çıktı. Şov gereği kolunu timsahın ağzına koyan eğitmen, saniyeler içinde kolunu timsaha kaptırdı. O dehşet anlarında dışarıda başka bir eğitmen daha gözüktü. Eğitmen Tao, şaşkınlık içinde izleyen şeyirciye baktı ve spikere müziği durdurmasını söyledi. Daha sonra timsah Tao'nun kol bileğini iyice çenesine sıkıştırıp dişleriyle kavradı. Eğitmenini sağa sola sallamaya başlayan timsah adamı kanlar içinde bıraktı. O anlarda etraftan çığlık sesleri yükselmeye başladı. Olay, Phokkathara Timsah Çiftliği ve hayvanat bahçesini karısı Nok ve iki çocuğuyla ziyaret eden 35 yaşındaki Khun Phusawit tarafından fotoğraflandı.