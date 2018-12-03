"Tom Cruise'un sevgilisi olabilmek için kızlar seçmelere giriyordu"

O kadınlarla ilgili şok gerçek... ABD medyası, Scientology'nin 22 yıllık üyesi Valerie Haney'in anlattıklarını konuşuyor. Haney, Scientology tarikatı mensubu ünlü aktör Tom Cruise hakkında şaşırtan itiraflarda bulundu. Scientology Kilisesi'nin eski üyesi Valerie Haney, tarikattan nasıl kaçtığını ABD'li bağımsız blog yazarı Leah Remini'ye anlattı. Tarikatın eski üyesi, 'Tom Cruise, Scientology'nin lideri David Miscavige'e tanrı gibi tapıyor' dedi. Haney, 22 yıllık Scientology geçmişinde pek çok kişinin 'hayat arkadaşını' seçmelerine yardımcı olduğunu anlattı. Valerie, 'Tom Cruise'un kız arkadaşını bulmak için de seçmeler oldu mu?' sorusuna 'kesinlikle evet' diyerek yanıt verdi.