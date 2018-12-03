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"'un sevgilisi olabilmek için kızlar seçmelere giriyordu"

Giriş Tarihi: 03.12.2018 12:25 Güncelleme Tarihi: 03.12.2018 12:34
Tom Cruise'un sevgilisi olabilmek için kızlar seçmelere giriyordu

O kadınlarla ilgili şok gerçek...

Tom Cruise'un sevgilisi olabilmek için kızlar seçmelere giriyordu

ABD medyası, Scientology'nin 22 yıllık üyesi Valerie Haney'in anlattıklarını konuşuyor.

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Tom Cruise'un sevgilisi olabilmek için kızlar seçmelere giriyordu

Haney, Scientology tarikatı mensubu ünlü aktör hakkında şaşırtan itiraflarda bulundu.

Tom Cruise'un sevgilisi olabilmek için kızlar seçmelere giriyordu

Scientology Kilisesi'nin eski üyesi Valerie Haney, tarikattan nasıl kaçtığını ABD'li bağımsız blog yazarı Leah Remini'ye anlattı.

Tom Cruise'un sevgilisi olabilmek için kızlar seçmelere giriyordu

Tarikatın eski üyesi, ", Scientology'nin lideri David Miscavige'e tanrı gibi tapıyor" dedi.

Tom Cruise'un sevgilisi olabilmek için kızlar seçmelere giriyordu

Haney, 22 yıllık Scientology geçmişinde pek çok kişinin 'hayat arkadaşını' seçmelerine yardımcı olduğunu anlattı.

Tom Cruise'un sevgilisi olabilmek için kızlar seçmelere giriyordu

Valerie, "'un kız arkadaşını bulmak için de seçmeler oldu mu?" sorusuna "kesinlikle evet" diyerek yanıt verdi.

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