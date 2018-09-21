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Trump, Florence kasırgasının vurduğu bölgeleri gaflarıyla yıktı!

Giriş Tarihi: 21.09.2018 12:18 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 12:30
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Trump, Florence kasırgasının vurduğu bölgeleri gaflarıyla yıktı!
Trump, Florence kasırgasının vurduğu bölgeleri gaflarıyla yıktı!

BD Başkanı , gaflarına bir yenisini daha ekledi. ABD Başkanı Donald Trump, Florence kasırgasının vurduğu Kuzey Karolina eyaletini ziyaret etti.

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Trump, Florence kasırgasının vurduğu bölgeleri gaflarıyla yıktı!
Trump, Florence kasırgasının vurduğu bölgeleri gaflarıyla yıktı!

Ziyareti kapsamında afet bölgesinde incelemeler yapacak olan Trump, uçağından indiğinde yaptığı açıklamada, "Buradaki çok özel ve yetenekli tüm insanlara teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Trump, Florence kasırgasının vurduğu bölgeleri gaflarıyla yıktı!
Trump, Florence kasırgasının vurduğu bölgeleri gaflarıyla yıktı!

ABD'de en az 35 can alan Florence Kasırgası'nın sular altında bıraktığı Kuzey ve Güney Karolina eyaletlerinden yaptığı açıklamalarla tepki çeken yardım faaliyetlerine katılıp moral verirken, kimi zaman söyledikleriyle tepki çekti.

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Trump, Florence kasırgasının vurduğu bölgeleri gaflarıyla yıktı!
Trump, Florence kasırgasının vurduğu bölgeleri gaflarıyla yıktı!

Kiliselerde yemek dağıtıp enkazlar arasında dolaşan, yetkililerle yardım çalışmalarını ele alan Trump, kasırga mağdurlarına yiyecek dağıtırken sürekli "Güzel günün keyfini çıkarın, keyifli bir gün geçirin" gibi konuşmalarıyla şaşkınlık yarattı.

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Trump, Florence kasırgasının vurduğu bölgeleri gaflarıyla yıktı!
Trump, Florence kasırgasının vurduğu bölgeleri gaflarıyla yıktı!

"KEYFİNİ ÇIKAR"

Yine bu esnada, eline gıda yardımı tutuşturduğu bir vatandaşa "Keyfini çıkar" demesi de kameralara yansıdı.

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Trump, Florence kasırgasının vurduğu bölgeleri gaflarıyla yıktı!
Trump, Florence kasırgasının vurduğu bölgeleri gaflarıyla yıktı!

Trump, afet bölgesinde inceleme yaparken, rüzgarın büyük beyaz bir yatı uçurup arka bahçelerine gelen aileye de: "Bu sizin kendi tekneniz mi yoksa sizin tekneniz haline mi geldi? En azından bu işlerden güzel bir tekne edinmişsiniz. Yasa ne diyor? Belki de sizin tekneniz olur artık." ifadelerini kullandı.

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Trump, Florence kasırgasının vurduğu bölgeleri gaflarıyla yıktı!
Trump, Florence kasırgasının vurduğu bölgeleri gaflarıyla yıktı!

PORTO RİKO'DA DA KAĞIT HAVLU FIRLATMIŞTI

Geçtiğimiz yıl, peş peşe gelen kasırgalarla yıkılan Porto Riko'da afetzedelerle buluşan 'ın dağıtılmak üzere bekletilen kağıt havluları kalabalığa doğru fırlatması sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

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