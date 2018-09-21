Trump, Florence kasırgasının vurduğu bölgeleri gaflarıyla yıktı!

Trump, afet bölgesinde inceleme yaparken, rüzgarın büyük beyaz bir yatı uçurup arka bahçelerine gelen aileye de: "Bu sizin kendi tekneniz mi yoksa sizin tekneniz haline mi geldi? En azından bu işlerden güzel bir tekne edinmişsiniz. Yasa ne diyor? Belki de sizin tekneniz olur artık." ifadelerini kullandı.