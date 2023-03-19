Giriş Tarihi: 19.03.2023 13:08
Güncelleme Tarihi: 19.03.2023
13:08
Trump 'Tutuklanacağım' dedi! Ortalık karıştı: Elon Musk da dahil oldu...
Amerika Birleşik Devletleri eski Başkan Donald Trump dün yaptığı açıklamalar ile ortalığı bir anda karıştırdı. Trump, Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili olarak gelecek hafta salı günü tutuklanmasını beklediğini ve bu nedenle protesto çağrısında bulunduğunu duyurdu. Trump'ın bu sözlerinin ardından Cumhuriyetçiler ve Demokratlar karşı karşıya gelirken Elon Musk, çarpıcı bir çıkışta bulundu.