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Giriş Tarihi: 19.03.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 13:08

Trump 'Tutuklanacağım' dedi! Ortalık karıştı: Elon Musk da dahil oldu...

Amerika Birleşik Devletleri eski Başkan Donald Trump dün yaptığı açıklamalar ile ortalığı bir anda karıştırdı. Trump, Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili olarak gelecek hafta salı günü tutuklanmasını beklediğini ve bu nedenle protesto çağrısında bulunduğunu duyurdu. Trump'ın bu sözlerinin ardından Cumhuriyetçiler ve Demokratlar karşı karşıya gelirken Elon Musk, çarpıcı bir çıkışta bulundu.

Trump ’Tutuklanacağım’ dedi! Ortalık karıştı: Elon Musk da dahil oldu...

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ülkenin gündemine bomba gibi düştü. Trump, tutuklanmayı beklediğini söyleyerek protesto çağrısı yaptı.

Trump ’Tutuklanacağım’ dedi! Ortalık karıştı: Elon Musk da dahil oldu...

Truth hesabından paylaşımda bulunan Trump, "Şimdi, yolsuz, son derece siyasi, suçları için yeni rekorlar kırmaya çalışan ve başındaki kişinin George Soros tarafından finanse edildiği Manhattan Bölgesi Başsavcılık ofisinden yapılan yasa dışı sızıntılar gösteriyor ki herhangi bir suç kanıtlanamayınca, eski ve tamamen çürütülmüş (birçok diğer savcının da çürüttüğü) masallar üzerinden, açık ara önde Cumhuriyetçi başkan adayı ve eski ABD Başkanı gelecek hafta salı günü tutuklanacak. Protesto edin, ülkemizi geri alın!" ifadelerini kullandı.

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Trump ’Tutuklanacağım’ dedi! Ortalık karıştı: Elon Musk da dahil oldu...

Trump, neden tutuklanmasını beklediği konusunda ayrıntı vermedi, ancak Amerikan medyasına konuşan avukat ekibi eski ABD liderinin iddianame beklentisi içinde olduğunu ve sonraki adımlara hazırlık yaptığını belirtti.

Trump ’Tutuklanacağım’ dedi! Ortalık karıştı: Elon Musk da dahil oldu...

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, "İşte yine başlıyoruz, şiddetli suçluları serbest bırakan radikal bir savcının, Başkan Trump'a karşı siyasi intikam peşinde koşarken yetkisini kötüye kullanması… Siyasi motivasyonlu davalarla, seçimlere müdahale ederek demokrasimizi altüst etmek için federal fonların kullanılıp kullanılmadığını derhal araştırmak için ilgili komiteleri yönlendiriyorum" ifadelerini kullandı.


Trump ’Tutuklanacağım’ dedi! Ortalık karıştı: Elon Musk da dahil oldu...

Trump'ın destekçilerinden Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, ise, "Biden'ın Adalet Bakanlığı, Demokrat Manhattan Savcısı ile iş birliği yaparak, 2024'te en önde görünen Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'ı tutuklamak ve ona sahte eski bir suçlama ile dava açmak için çalışıyor. Bu tamamen siyasi. Bu, komünist ülkelerin siyasi rakiplerini yok etmek için yaptıkları şeydir!" dedi.

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