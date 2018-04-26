Trump ve Macron'un samimi anları

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı resmi ziyaret kapalı kapılar ardında konuşulanlar kadar kameralar önünde yaşananlarla da gündem oldu.Donald Trump, Fransa ziyareti sırasında Macron ile oldukça yakın bir görüntü sergilemişti. Bu yakınlık Macron'un Washington ziyaretinde zirve yaptı.