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Trump ve 'un samimi anları

Giriş Tarihi: 26.04.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 09:53
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Trump ve 'un samimi anları
Trump ve Macron'un samimi anları

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel 'un Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı resmi ziyaret kapalı kapılar ardında konuşulanlar kadar kameralar önünde yaşananlarla da gündem oldu., Fransa ziyareti sırasında Macron ile oldukça yakın bir görüntü sergilemişti. Bu yakınlık Macron'un Washington ziyaretinde zirve yaptı.

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Trump ve 'un samimi anları
Trump ve Macron'un samimi anları

BBC'nin Paris temsilcisi Lucy Williamson, ikilinin sık sık telefonda konuştuğuna ve samimi bir uyum içinde olduklarına dikkat çekiyor.

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Trump ve 'un samimi anları
Trump ve Macron'un samimi anları

Bu uyumun, Fransa'yı İngiltere ve Almanya'nın önünde ABD'nin Avrupa'daki bir numaralı bağlantısı haline getirdiği yorumu yapılıyor.

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Trump ve 'un samimi anları
Trump ve Macron'un samimi anları

İki liderin aralarındaki yaş farkına rağmen, ülkelerindeki politik düzeni sallayarak iktidara gelmiş olmaları gibi bir ortak noktaları bulunuyor

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Trump ve 'un samimi anları
Trump ve Macron'un samimi anları
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Trump ve 'un samimi anları
Trump ve Macron'un samimi anları
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Trump ve 'un samimi anları
Trump ve Macron'un samimi anları
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