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Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:13 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:29

Trump’ın küfürlü paylaşımı olay olmuştu! Netanyahu’dan yemin töreni kararı: ABD İsrail ilişkisinde çatlak büyüyor

ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında gerginlik olduğuna dair tartışmalar alevlendi. Trump birkaç gün önce Siyonist liderin annesine küfür içeren bir paylaşım yapmıştı. Yakın zamanda İsrail basınında çıkan haberlere göre Netanyahu'nun Washington'daki yemin törenine katılmayacağı ortaya çıktı.

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Trump’ın küfürlü paylaşımı olay olmuştu! Netanyahu’dan yemin töreni kararı: ABD İsrail ilişkisinde çatlak büyüyor

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştiren bir video paylaşmıştı. Videoda, Netanyahu'nun annesine küfür ediliyordu. Ayrıca videoda Netanyahu'nun takıntılı biri olduğu ve ABD'yi sürekli savaşlara soktuğu yer alıyordu.

Trump’ın küfürlü paylaşımı olay olmuştu! Netanyahu’dan yemin töreni kararı: ABD İsrail ilişkisinde çatlak büyüyor

KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM SONRASI GERGİNLİK

Trump'ın paylaşımı, ABD-İsrail ilişkilerindeki yeni döneme dair tartışmaları alevlendirdi.

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Trump’ın küfürlü paylaşımı olay olmuştu! Netanyahu’dan yemin töreni kararı: ABD İsrail ilişkisinde çatlak büyüyor

Netanyahu'nun bu paylaşımı sonrası Trump'ın yemin törenine katılmayacağı iddia edildi. İsrail basını daha önceleri Netanyahu'nun törene katılacağını yazıyordu. Ancak The Times of Israel'de çıkan bir haber aksini gösterdi.

Trump’ın küfürlü paylaşımı olay olmuştu! Netanyahu’dan yemin töreni kararı: ABD İsrail ilişkisinde çatlak büyüyor

TRUMP DAVET DAHİ GÖNDERMEDİ

Times of Israel gazetesine göre, Trump, Netyanyahu'ya bir davet dahi göndermedi.

Trump’ın küfürlü paylaşımı olay olmuştu! Netanyahu’dan yemin töreni kararı: ABD İsrail ilişkisinde çatlak büyüyor

Netanyahu'nun üst düzey bir danışmanı Times of Israel'e yaptığı açıklamada, Siyonist Başbakan'ın, 20 Ocak'ta yapılacak Trump'ın yemin törenine resmen davet edilmediğini bildirdi.

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