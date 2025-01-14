Trump’ın küfürlü paylaşımı olay olmuştu! Netanyahu’dan yemin töreni kararı: ABD İsrail ilişkisinde çatlak büyüyor

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştiren bir video paylaşmıştı. Videoda, Netanyahu'nun annesine küfür ediliyordu. Ayrıca videoda Netanyahu'nun takıntılı biri olduğu ve ABD'yi sürekli savaşlara soktuğu yer alıyordu.