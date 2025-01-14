Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
11:29
Trump’ın küfürlü paylaşımı olay olmuştu! Netanyahu’dan yemin töreni kararı: ABD İsrail ilişkisinde çatlak büyüyor
ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında gerginlik olduğuna dair tartışmalar alevlendi. Trump birkaç gün önce Siyonist liderin annesine küfür içeren bir paylaşım yapmıştı. Yakın zamanda İsrail basınında çıkan haberlere göre Netanyahu'nun Washington'daki yemin törenine katılmayacağı ortaya çıktı.