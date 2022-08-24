Trump’ın evinden 700 sayfa gizli belge daha çıktı! Mahkemeye sunulan belgede dikkat çeken seçim detayı...

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın malikanesine yapılan FBI baskınının yankıları sürerken yeni bir gelişme daha yaşandı. ABD Ulusal Arşivleri Vekili Debra Steidel Wall tarafından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın avukatı Evan Corcoran'a gönderilen 10 Mayıs tarihli mektupta, geçtiğimiz ocak ayında Trump'ın Florida'daki evinden alınan belgeler arasında en az 700 sayfa "gizli belge" olduğu aktarıldı. Öte yandan FBI baskınına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında mahkemeye sunulan belgelerdeki seçim detayı dikkat çekti...