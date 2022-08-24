Giriş Tarihi: 24.08.2022 09:50
Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
09:50
Trump'ın evinden 700 sayfa gizli belge daha çıktı! Mahkemeye sunulan belgede dikkat çeken seçim detayı...
ABD eski Başkanı Trump'ın malikanesine yapılan FBI baskınının yankıları sürerken daha önce de benzer bir durumun yaşandığı ortaya çıktı. Trump'ın avukatına gönderilen bir mektupta Trump'ın evinden alınan belgeler arasında en az 700 sayfa 'gizli belge' çıktığı aktarıldı. Trump, Florida'daki evinde yapılan aramada ele geçirilen gizli belgelerle ilgili soruşturmanın durdurulmasını talep ederken mahkemeye sunulan belgelerdeki seçim detayı dikkat çekti.