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Haberler Galeri Trump'ın evinden 700 sayfa gizli belge daha çıktı! Mahkemeye sunulan belgede dikkat çeken seçim detayı...
Giriş Tarihi: 24.08.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 09:50

Trump'ın evinden 700 sayfa gizli belge daha çıktı! Mahkemeye sunulan belgede dikkat çeken seçim detayı...

ABD eski Başkanı Trump'ın malikanesine yapılan FBI baskınının yankıları sürerken daha önce de benzer bir durumun yaşandığı ortaya çıktı. Trump'ın avukatına gönderilen bir mektupta Trump'ın evinden alınan belgeler arasında en az 700 sayfa 'gizli belge' çıktığı aktarıldı. Trump, Florida'daki evinde yapılan aramada ele geçirilen gizli belgelerle ilgili soruşturmanın durdurulmasını talep ederken mahkemeye sunulan belgelerdeki seçim detayı dikkat çekti.

Trump’ın evinden 700 sayfa gizli belge daha çıktı! Mahkemeye sunulan belgede dikkat çeken seçim detayı...

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın malikanesine yapılan FBI baskınının yankıları sürerken yeni bir gelişme daha yaşandı. ABD Ulusal Arşivleri Vekili Debra Steidel Wall tarafından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın avukatı Evan Corcoran'a gönderilen 10 Mayıs tarihli mektupta, geçtiğimiz ocak ayında Trump'ın Florida'daki evinden alınan belgeler arasında en az 700 sayfa "gizli belge" olduğu aktarıldı. Öte yandan FBI baskınına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında mahkemeye sunulan belgelerdeki seçim detayı dikkat çekti...

Trump’ın evinden 700 sayfa gizli belge daha çıktı! Mahkemeye sunulan belgede dikkat çeken seçim detayı...

ABD Ulusal Arşivleri tarafından Ulusal Arşivler Vekili Debra Steidel Wall tarafından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın avukatı Evan Corcoran'a gönderilen 10 Mayıs tarihli mektupta, geçtiğimiz ocak ayında eski Başkan Donald Trump'ın Florida'daki evinden alınan belgeler arasında en az 700 sayfa gizli belge olduğu aktarıldı.

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Trump’ın evinden 700 sayfa gizli belge daha çıktı! Mahkemeye sunulan belgede dikkat çeken seçim detayı...

Söz konusu gizli belgeler arasında, "Özel Erişim Programı (SAP) materyalleri de dahil olmak üzere en yüksek sınıflandırma seviyelerinde" gizli belgeler olduğu ifade edilen mektupta, Trump'ın gizli malzemeleri ele alış biçimi ve Trump'ın avukatlarının federal yetkililerin belgeleri incelemesini geciktirmeye yönelik çabalarına değiniliyor.

Trump’ın evinden 700 sayfa gizli belge daha çıktı! Mahkemeye sunulan belgede dikkat çeken seçim detayı...

TRUMP'IN EVİNDE ÇOK SAYIDA "GİZLİ BELGE" BULUNMUŞTU

Trump'ın Florida'daki Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine 9 Ağustos'ta Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan baskında bazıları çok gizli olarak etiketlenen 20 kutudan fazla eşya bulunmuştu.

Trump’ın evinden 700 sayfa gizli belge daha çıktı! Mahkemeye sunulan belgede dikkat çeken seçim detayı...

FBI ajanları, bazıları çok gizli olarak işaretlenen toplamda 11 set gizli belge ele geçirmenin yanı sıra bazı öğelerin savunma bilgileriyle ilgili olduğunu ortaya koymuştu.

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