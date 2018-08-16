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'tan Başbakanı için şok sözler!

Giriş Tarihi: 16.08.2018 17:34 Güncelleme Tarihi: 16.08.2018 17:56
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'tan Başbakanı için şok sözler!
Trump'tan Hindistan Başbakanı için şok sözler!

ABD Başkanı Donald 'ın Başbakanı Modi için söylediği sözler Amerikan medyasına yine bomba gibi düştü.

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'tan Başbakanı için şok sözler!
Trump'tan Hindistan Başbakanı için şok sözler!

Yardımcıları ABD Devlet Başkanı 'a Başbakanı Modi'nin karısından ayrı yaşadığı için Beyaz Saray'a eşi olmadan geleceğini söylemeleri üzerine Tramp'ın şaka olarak ona birisini bulabileceğini söylemesinin ardından Modi'nin karısının hikayesi ortaya çıktı.

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'tan Başbakanı için şok sözler!
Trump'tan Hindistan Başbakanı için şok sözler!

Olay, Başbakanı Modi'nin (67) Beyaz Saray'a görüşmeye gelirken eşini getirmeyeceğinin Başkan 'a söylenmesiyle ortaya çıktı.

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'tan Başbakanı için şok sözler!
Trump'tan Hindistan Başbakanı için şok sözler!

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Başkan 'ın Amerika'nın yakın dostları ile sıkı ilişkiler geliştirdiği için onlarla samimi konuşmalar yapabildiğini söyledi.

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'tan Başbakanı için şok sözler!
Trump'tan Hindistan Başbakanı için şok sözler!

Başbakanı Modi, şimdi ayrı yaşadığı karısı ile köyünün kültür ve geleneğine uygun olarak 18 yaşında evlenmişti. Eşi Jashodaben (66) o zaman 17 yaşındaydı.

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'tan Başbakanı için şok sözler!
Trump'tan Hindistan Başbakanı için şok sözler!

Modi köyünü ve karısını terk ettiği ve 2014 tarihinde başbakan olmasından sonra evli olduğunu resmen açıklamadı. Emekli öğretmen olan Jashodaben halen Modi'nin memleketi Gujarat eyaletinde yaşıyor.

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'tan Başbakanı için şok sözler!
Trump'tan Hindistan Başbakanı için şok sözler!

Jashodaben, 2015 yılında Washington Post'a eşinin 'ın başkentinde yaşadığını hala onunla birleşmeyi umut ettiğini söylemişti.

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