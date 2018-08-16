Trump'tan Hindistan Başbakanı için şok sözler!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan Başbakanı Modi için söylediği sözler Amerikan medyasına yine bomba gibi düştü. Yardımcıları ABD Devlet Başkanı Trump'a Hindistan Başbakanı Modi'nin karısından ayrı yaşadığı için Beyaz Saray'a eşi olmadan geleceğini söylemeleri üzerine Tramp'ın şaka olarak ona birisini bulabileceğini söylemesinin ardından Modi'nin karısının hikayesi ortaya çıktı. Olay, Hindistan Başbakanı Modi'nin (67) Beyaz Saray'a görüşmeye gelirken eşini getirmeyeceğinin Başkan Trump'a söylenmesiyle ortaya çıktı. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Başkan Trump'ın Amerika'nın yakın dostları ile sıkı ilişkiler geliştirdiği için onlarla samimi konuşmalar yapabildiğini söyledi. Hindistan Başbakanı Modi, şimdi ayrı yaşadığı karısı ile köyünün kültür ve geleneğine uygun olarak 18 yaşında evlenmişti. Eşi Jashodaben (66) o zaman 17 yaşındaydı. Modi köyünü ve karısını terk ettiği ve 2014 tarihinde başbakan olmasından sonra evli olduğunu resmen açıklamadı. Emekli öğretmen olan Jashodaben halen Modi'nin memleketi Gujarat eyaletinde yaşıyor. Jashodaben, 2015 yılında Washington Post'a eşinin Hindistan'ın başkentinde yaşadığını hala onunla birleşmeyi umut ettiğini söylemişti.