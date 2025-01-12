Trump’tan Netanyahu’ya ateşkes baskısı: İsrail Gazze’den çekilme planını onayladı!

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Bölgede çatışmalar şiddetlenirken, Siyonist ordudan 4 asker öldürüldü. İsrail ordusu, bunlardan üçünün büyük bir paylayıcı cihazla vurulduğunu bildirdi.