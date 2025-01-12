Giriş Tarihi: 12.01.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
11:05
Trump’tan Netanyahu’ya ateşkes baskısı: İsrail Gazze’den çekilme planını onayladı!
Katil İsrail, Filistin'e 7 Ekim 2023'te yoğun saldırılar başlattı. O günden beri bölgede bir soykırım gerçekleşirken, Hamas direnmeye devam ediyor. Son zamanlarda Filistinli gruplarla, İsrail askerleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Bölgeden gelen haberlere göre Siyonist ordunun can kayıpları ve ağır yaralıları var. Öte yandan, İsrail basınında çıkan haberlere göre ateşkes anlaşmasında neredeyse sonucu varıldı ve işgalci ordunun bölgeden çekileceği iddia edildi.