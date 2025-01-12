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Giriş Tarihi: 12.01.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 11:05

Trump’tan Netanyahu’ya ateşkes baskısı: İsrail Gazze’den çekilme planını onayladı!

Katil İsrail, Filistin'e 7 Ekim 2023'te yoğun saldırılar başlattı. O günden beri bölgede bir soykırım gerçekleşirken, Hamas direnmeye devam ediyor. Son zamanlarda Filistinli gruplarla, İsrail askerleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Bölgeden gelen haberlere göre Siyonist ordunun can kayıpları ve ağır yaralıları var. Öte yandan, İsrail basınında çıkan haberlere göre ateşkes anlaşmasında neredeyse sonucu varıldı ve işgalci ordunun bölgeden çekileceği iddia edildi.

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Trump’tan Netanyahu’ya ateşkes baskısı: İsrail Gazze’den çekilme planını onayladı!

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Bölgede çatışmalar şiddetlenirken, Siyonist ordudan 4 asker öldürüldü. İsrail ordusu, bunlardan üçünün büyük bir paylayıcı cihazla vurulduğunu bildirdi.

Trump’tan Netanyahu’ya ateşkes baskısı: İsrail Gazze’den çekilme planını onayladı!

YARALILARIN DURUMU AĞIR

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde sıkı kuşatma altındaki Beyt Hanun'daki çatışmalarda ölen 4 askerden üçünün Nahal Tugayı'ndan olduğu belirtildi.

Açıklamada, aynı çatışmalarda 2'si ağır 6 İsrail askerinin de yaralandığı bildirildi.

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Trump’tan Netanyahu’ya ateşkes baskısı: İsrail Gazze’den çekilme planını onayladı!

BÖLGEDE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrail ordusuyla Filistinli gruplar arasında "Gazze'nin kuzeyinde çok şiddetli çatışmalar" yaşandığı belirtildi.

Trump’tan Netanyahu’ya ateşkes baskısı: İsrail Gazze’den çekilme planını onayladı!

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde ilerleyişini sürdürdüğü iddia edilerek, "bölgenin kapsamlı şekilde tahliye edilmesinin" hedeflendiği aktarıldı.

Trump’tan Netanyahu’ya ateşkes baskısı: İsrail Gazze’den çekilme planını onayladı!

İSRAİL'İN GAZZE'DEN HIZLA ÇEKİLME PLANI

İsrail basını, ordunun 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze'den asker çekme planlarını onayladığını yazdı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesi üzerine Gazze'den askerlerin hızla çekilmesi için çeşitli planları onayladı.

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