Tüm dünya bu ana kilitlendi! Yeryüzünü terk etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Puitn şaşırtmaya devam ediyor. Putin'in dün çekilen fotoğrafları dünya basınında geniş yer buldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün çekilen fotoğrafları dünya basınında geniş yer buldu. Doğaya olan ilgisiyle bilinen Putin C-Explorer 3.11 tipi batiskafa binerek derin denize indi. Putin'e 50 metrelik dalış sırasında derin su dalgıçları eşlik etti. Putin'in, İkinci Dünya Savaşı sırasında Baltık Denizi'nde gizemli şekilde kaybolan Sovyet denizaltısındaki mürettebatın anısına suyun 50 metre altına indiği belirtildi. Dalgıçlar, kaybolan denizaltıdaki 40 mürettebatın anısına su altında bir anıt inşa etti. Dalış deneyimini heyecan verici olarak niteleyen Putin, bu tip bir dalışı ilk defa tecrübe etmediğini fakat kayıp denizaltı sebebiyle bu dalışın çok daha özel bir anlamı olduğunu belirtti. Putin farklı araçları tecrübe etmesinin, başka mesleklerde görev alan soydaşlarının nasıl koşullarda çalıştığı hakkında kendisini fikir sahibi yaptığı ifade etti.