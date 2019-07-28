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Tüm dünya bu ana kilitlendi! Yeryüzünü terk etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Puitn şaşırtmaya devam ediyor. Putin'in dün çekilen fotoğrafları dünya basınında geniş yer buldu.

Giriş Tarihi: 28.07.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 11:56
Tüm dünya bu ana kilitlendi! Yeryüzünü terk etti

Rusya Devlet Başkanı 'in dün çekilen fotoğrafları dünya basınında geniş yer buldu.

Tüm dünya bu ana kilitlendi! Yeryüzünü terk etti

Doğaya olan ilgisiyle bilinen Putin C-Explorer 3.11 tipi batiskafa binerek derin denize indi.

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Tüm dünya bu ana kilitlendi! Yeryüzünü terk etti

Putin'e 50 metrelik dalış sırasında derin su dalgıçları eşlik etti.

Tüm dünya bu ana kilitlendi! Yeryüzünü terk etti

Putin'in, İkinci Dünya Savaşı sırasında Baltık Denizi'nde gizemli şekilde kaybolan Sovyet denizaltısındaki mürettebatın anısına suyun 50 metre altına indiği belirtildi.

Tüm dünya bu ana kilitlendi! Yeryüzünü terk etti

Dalgıçlar, kaybolan denizaltıdaki 40 mürettebatın anısına su altında bir anıt inşa etti.

Tüm dünya bu ana kilitlendi! Yeryüzünü terk etti

Dalış deneyimini heyecan verici olarak niteleyen Putin, bu tip bir dalışı ilk defa tecrübe etmediğini fakat kayıp denizaltı sebebiyle bu dalışın çok daha özel bir anlamı olduğunu belirtti.

Tüm dünya bu ana kilitlendi! Yeryüzünü terk etti

Putin farklı araçları tecrübe etmesinin, başka mesleklerde görev alan soydaşlarının nasıl koşullarda çalıştığı hakkında kendisini fikir sahibi yaptığı ifade etti.

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