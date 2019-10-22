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Tüm dünya onu, 'orantısız' kollarıyla tanımıştı... Hiç beklemediği bir son ile karşı karşıya kaldı!

Tüm dünya onu, 'orantısız' kollarıyla tanımıştı... Hiç beklemediği bir son ile karşı karşıya kaldı!

Kollarına enjekte ettirdiği sentol maddesinin ardından 'orantısız' bisepslere sahip olan ve sosyal medya üzerinde en çok konuşulan kişilerden birisi olarak öne çıkan Kirill Tereshin, yaptığıyla yine şaşırttı. Tereshin, bu sefer de ringte boy gösterdi. Rakibine attığı yumruklarla müsabakaya iddialı başlayan Tereshin, hiç beklemediği bir sonla karşı karşıya kaldı.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 11:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





