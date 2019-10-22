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  • Tüm dünya onu, 'orantısız' kollarıyla tanımıştı... Hiç beklemediği bir son ile karşı karşıya kaldı!

Tüm dünya onu, 'orantısız' kollarıyla tanımıştı... Hiç beklemediği bir son ile karşı karşıya kaldı!

Kollarına enjekte ettirdiği sentol maddesinin ardından 'orantısız' bisepslere sahip olan ve sosyal medya üzerinde en çok konuşulan kişilerden birisi olarak öne çıkan Kirill , yaptığıyla yine şaşırttı. Tereshin, bu sefer de ringte boy gösterdi. Rakibine attığı yumruklarla müsabakaya iddialı başlayan Tereshin, hiç beklemediği bir sonla karşı karşıya kaldı.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 11:40
Tüm dünya onu, 'orantısız' kollarıyla tanımıştı... Hiç beklemediği bir son ile karşı karşıya kaldı!

Rusya'da yaşayan 22 yaşındaki Kirill , bisepslerine enjekte ettirdiği sentol sebebiyle dünya çapında ün elde etti.

Tüm dünya onu, 'orantısız' kollarıyla tanımıştı... Hiç beklemediği bir son ile karşı karşıya kaldı!

Kaslarına enjekte ettirdiği sentol sebebiyle doku çürümesi ve deri fibröz dejenerasyonu geçiren Kirill 'in sağlık durumu günden güne daha kötüye gidiyor.

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Tüm dünya onu, 'orantısız' kollarıyla tanımıştı... Hiç beklemediği bir son ile karşı karşıya kaldı!

Popeye lakaplı Rus vücut geliştirme sporcusu Kirill , Rus blogger Oleg Mongol ile ringe çıktı.

Tüm dünya onu, 'orantısız' kollarıyla tanımıştı... Hiç beklemediği bir son ile karşı karşıya kaldı!

Müsabakanın ilk dakikalarında Kirill , rakibi Oleg Mongol'a birkaç yumruk darbesi atmayı başardı.

Tüm dünya onu, 'orantısız' kollarıyla tanımıştı... Hiç beklemediği bir son ile karşı karşıya kaldı!

Bu hamlenin ardından Oleg Mongol, rakibi Kirill 'i nakavt etmeyi başardı.

Tüm dünya onu, 'orantısız' kollarıyla tanımıştı... Hiç beklemediği bir son ile karşı karşıya kaldı!

61 cm kalınlığındaki kolları ile ün salan Kirill , rakibi Oleg Mongol karşısında uzun süre direnemedi.

Tüm dünya onu, 'orantısız' kollarıyla tanımıştı... Hiç beklemediği bir son ile karşı karşıya kaldı!

Kirill 'in mağlubiyeti akıllara Rus vücut geliştirme sporcusunun bu yılın ilk döneminde Rus tokatlama şampiyonu Vasiliy 'The Dumpling' Kamotskiy tarafından da yenilgiye uğrattığı anları getirdi.

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