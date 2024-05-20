Tüm dünya onu takip etti! Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını buldu: İşte AKINCI İHA’nın özellikleri

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle sert iniş yaptığı için kaza meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle bölgede havadan arama kurtarma çalışmaları yapılamadı. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirildiğini bildirdi.