Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
09:30
Tüm dünya onu takip etti! Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını buldu: İşte AKINCI İHA'nın özellikleri
Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arama kurtarma çalışmalarına destek olan AKINCI İHA, enkaz bölgesini tespit çalışmasını başarıyla tamamladıktan sonra yurda döndü. İlerleyen saatlerde ekipler enkaza ulaştı, kaza sonucu düşen helikopterde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Öte yandan Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi topladı. FlightRadar uygulamasına göre yaklaşık 200 bin kişi AKINCI İHA'nın bölgedeki çalışmalarını takip etti.