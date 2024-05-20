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Haberler Galeri Tüm dünya onu takip etti! Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını buldu: İşte AKINCI İHA'nın özellikleri
Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 09:30

Tüm dünya onu takip etti! Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını buldu: İşte AKINCI İHA'nın özellikleri

Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arama kurtarma çalışmalarına destek olan AKINCI İHA, enkaz bölgesini tespit çalışmasını başarıyla tamamladıktan sonra yurda döndü. İlerleyen saatlerde ekipler enkaza ulaştı, kaza sonucu düşen helikopterde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Öte yandan Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi topladı. FlightRadar uygulamasına göre yaklaşık 200 bin kişi AKINCI İHA'nın bölgedeki çalışmalarını takip etti.

Tüm dünya onu takip etti! Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını buldu: İşte AKINCI İHA’nın özellikleri

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle sert iniş yaptığı için kaza meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle bölgede havadan arama kurtarma çalışmaları yapılamadı. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirildiğini bildirdi.

Tüm dünya onu takip etti! Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını buldu: İşte AKINCI İHA’nın özellikleri

ISI KAYNAĞI TESPİT ETTİ

İran semalarında uçuş gerçekleştiren AKINCI İHA, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit etti. Tespitin ardından koordinatlar İran makamlarıyla paylaşıldı.

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Tüm dünya onu takip etti! Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını buldu: İşte AKINCI İHA’nın özellikleri

ENKAZ BÖLGESİNİ TESPİT EDİP YURDA DÖNDÜ

Enkaz bölgesini tespit eden AKINCI İHA, bölgedeki görevini başarıyla tamamlayarak yurda döndü.

Tüm dünya onu takip etti! Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını buldu: İşte AKINCI İHA’nın özellikleri

FlightRadar24 uygulamasına göre, Akıncı İHA, İran'daki görevinin ardından Türk hava sahasına girdi.

Tüm dünya onu takip etti! Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını buldu: İşte AKINCI İHA’nın özellikleri

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ HAYATINI KAYBETTİ

İlerleyen saatlerde ekipler helikopterin enkazına ulaştı. Reuters ve İran haber ajansı, kaza sonucu düşen helikopterde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

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