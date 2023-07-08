Giriş Tarihi: 08.07.2023 13:14 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 13:15

Tüm dünyanın aklında tek bir soru var! İsveç NATO'ya üye olabilecek mi? Başkan Erdoğan'ın sözleri gündemde...

11-12 Temmuz'daki NATO Vilnius Zirvesi'ne günler kala tüm dünyanın aklında tek bir soru var: İsveç NATO ittifakına üye olabilecek mi? Terörle arasına mesafe koymadığı gerekçesi ile Türkiye'nin vetosu ile karşı karşıya kalan İsveç'te işler pek de yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz gün İsveç'in eski Dışişleri Bakanı Ann Linde Türkiye'nin endişelerini çok iyi anladığını ifade ederek "Türkiye'deki PKK İsveç'ten finanse ediliyor" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın "Teröristlerin sokaklarda cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebiliriz?" sözleri ile Türkiye'nin İsveç tutumunu bir kez daha açıklamasının ardından uluslararası medya konuyu mercek altına aldı.