Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tüm dünyanın aklında tek bir soru var! İsveç NATO'ya üye olabilecek mi? Başkan Erdoğan'ın sözleri gündemde...
Giriş Tarihi: 08.07.2023 13:14 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 13:15

Tüm dünyanın aklında tek bir soru var! İsveç NATO'ya üye olabilecek mi? Başkan Erdoğan'ın sözleri gündemde...

11-12 Temmuz'daki NATO Vilnius Zirvesi'ne günler kala tüm dünyanın aklında tek bir soru var: İsveç NATO ittifakına üye olabilecek mi? Terörle arasına mesafe koymadığı gerekçesi ile Türkiye'nin vetosu ile karşı karşıya kalan İsveç'te işler pek de yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz gün İsveç'in eski Dışişleri Bakanı Ann Linde Türkiye'nin endişelerini çok iyi anladığını ifade ederek "Türkiye'deki PKK İsveç'ten finanse ediliyor" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın "Teröristlerin sokaklarda cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebiliriz?" sözleri ile Türkiye'nin İsveç tutumunu bir kez daha açıklamasının ardından uluslararası medya konuyu mercek altına aldı.

Tüm dünyanın aklında tek bir soru var! İsveç NATO’ya üye olabilecek mi? Başkan Erdoğan’ın sözleri gündemde...

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG mensuplarının adeta cirit atması bir yana üst üste İslam'a ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar gerçekleştirilmesi NATO üyelik sürecini sekteye uğratmıştı. Türkiye'nin onayı bekleyen İsveç'ten geçtiğimiz günlerde PKK itirafı geldi. Madrid'te Türkiye'nin şartlarını kabul ettiği ifade eden İsveç'te yaşananların bunun tam tersi olduğu açıkça belirtilmişti. Başkan Erdoağn'da net bir şekilde İsveç'ten ev ödevini yerine getirmesi gerektiği uyarısında bulunmuştu. Bu gelişmelerin yankısı sürerken uluslararası medya İSveç'in NATO üyeliği sürecinin nasıl sonuçlanacağını konuşuyor.

Tüm dünyanın aklında tek bir soru var! İsveç NATO’ya üye olabilecek mi? Başkan Erdoğan’ın sözleri gündemde...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamalarında İsveç ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tüm dünyanın aklında tek bir soru var! İsveç NATO’ya üye olabilecek mi? Başkan Erdoğan’ın sözleri gündemde...

"TERÖRİSTE KUCAK AÇANA ONAY VEREMEYİZ"

İttifakın açık kapı politikasını destekledik. İttifakın temel değerlerine sadakat gösterecek herkesi bağrımıza basmaya hazırız. Finlandiya'ya NATO onayı vererek duruşumuzu gösterdik. Ama teröristleri himaye edenlere tepkimizi göstermekten çekinmedik. 'Terörle demokrasi' 'terörle insanlık' yan yana duramaz. Bize tavsiyede bulunanlar öncelikle şu sorulara açık yüreklilikle cevap vermelidir:

Tüm dünyanın aklında tek bir soru var! İsveç NATO’ya üye olabilecek mi? Başkan Erdoğan’ın sözleri gündemde...

"Teröristlerin sokaklarda cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebiliriz?

Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan bir ülke NATO'ya nasıl katkı yapar?

Terörizmle mücadele etmeyen ittifakın hasımlarıyla nasıl mücadele edecek?

Madrid'te verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz."

Tüm dünyanın aklında tek bir soru var! İsveç NATO’ya üye olabilecek mi? Başkan Erdoğan’ın sözleri gündemde...

Bu konuyu gündemine taşıyan Amerikan The Hill, İsveç'in terör örgütü PKK üyelerini barındırmakla kalmadığı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verdiğini yazdı. İsveç kanunlarına göre yasal olan bu eylemin dünyada birçok ülke tarafından tepkiyle karşılandığı belirtildi.

SON DAKİKA