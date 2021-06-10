Tüm dünyayı etkileyen internet kesintisinin sebebi ortaya çıktı! Bir kullanıcının yaptığı değişiklik internet ağını çökertti

Fastly, söz konusu kritik hatayı bir saat içinde çözmeyi başardı. Yaşananlarla ilgili özür dileyen şirket, yaptığı açıklamada şaşkına çeviren bir detay paylaştı. Fastly'nin açıklamasına göre küresel kesintiye neden olan sorun tek bir müşterisinin yaptığı ayar değişikliğinden dolayı kaynaklanmış. Şirket müşterinin yaptığı değişiklikle birlikte Mayıs 2021'de yayınlanan yazılım güncellemesindeki bir hatayı tetiklemiş ve küresel internet kesintisine neden olmuş.