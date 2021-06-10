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Haberler Galeri Tüm dünyayı etkileyen internet kesintisinin sebebi ortaya çıktı! Bir kullanıcının yaptığı değişiklik internet ağını çökertti
Giriş Tarihi: 10.06.2021 12:49 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 12:51

Tüm dünyayı etkileyen internet kesintisinin sebebi ortaya çıktı! Bir kullanıcının yaptığı değişiklik internet ağını çökertti

Geçtiğimiz salı günü dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar, milyonlarca ziyaretçiye hizmet veren, popüler bazı sitelere girmek istediğinde bağlantı hatası, hizmet devre dışı gibi uyarı mesajlarıyla karşılaştı. , , , , , 'de resmi kurumların web sitelerinin yanı sıra , , ve gibi medya kuruluşları da dahil olmak üzere dünyanın en önemli ve etkili web sitelerinden bazıları karanlığa gömüldü. İşte bu büyük internet kesintisinin nedeni ortaya çıktı.

Tüm dünyayı etkileyen internet kesintisinin sebebi ortaya çıktı! Bir kullanıcının yaptığı değişiklik internet ağını çökertti

Iflscience sitesinin haberine göre salı günü yaşanan küresel internet kesintisine bir bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısı olan Fastly'deki bir sorun neden oldu.

Tüm dünyayı etkileyen internet kesintisinin sebebi ortaya çıktı! Bir kullanıcının yaptığı değişiklik internet ağını çökertti

Her ne kadar problem hızlıca çözüme kavulturulsa da, söz konusu sorun Boston'dan Bogota'ya, Tokyo'dan Toronto'ya kadar internet ağının yüzde 85'ini etkiledi. Habere göre Berlin ve Pekin gibi şehirlerde ise herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.

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Tüm dünyayı etkileyen internet kesintisinin sebebi ortaya çıktı! Bir kullanıcının yaptığı değişiklik internet ağını çökertti

Fastly, söz konusu kritik hatayı bir saat içinde çözmeyi başardı. Yaşananlarla ilgili özür dileyen şirket, yaptığı açıklamada şaşkına çeviren bir detay paylaştı. Fastly'nin açıklamasına göre küresel kesintiye neden olan sorun tek bir müşterisinin yaptığı ayar değişikliğinden dolayı kaynaklanmış. Şirket müşterinin yaptığı değişiklikle birlikte Mayıs 2021'de yayınlanan yazılım güncellemesindeki bir hatayı tetiklemiş ve küresel internet kesintisine neden olmuş.

Tüm dünyayı etkileyen internet kesintisinin sebebi ortaya çıktı! Bir kullanıcının yaptığı değişiklik internet ağını çökertti

Fastly Mühendislik ve Altyapı Kıdemli Başkan Yardımcısı Nick Rockwell aptığı açıklamada, "8 Haziran'da bir müşterimizin yaptığı değişikliğin, keşfedilmemiş bir yazılım hatasını aktif hale getirdiğini ve bu nedenle internet ağında çökmenin yaşandığını tespit ettik" dedi. Rockwell bunu tahmin etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Tüm dünyayı etkileyen internet kesintisinin sebebi ortaya çıktı! Bir kullanıcının yaptığı değişiklik internet ağını çökertti

Yaşanan büyük çaplı kesintiye rağmen Fastly için işler pek o kadar kötü gitmedi. Çünkü internet ağı kesintisinden sonra Fastly'nin hisseleri %11 oranında arttı. Hisselerin yükselmesinin arkasındaki sebepler çok yönlü, ancak internet probleminin kısa sürede çözülmesinin etkili olduğu tahmin ediliyor.

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