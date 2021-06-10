Giriş Tarihi: 10.06.2021 12:49Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 12:51
Tüm dünyayı etkileyen internet kesintisinin sebebi ortaya çıktı! Bir kullanıcının yaptığı değişiklik internet ağını çökertti
Geçtiğimiz salı günü dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar, milyonlarca ziyaretçiye hizmet veren, popüler bazı sitelere girmek istediğinde bağlantı hatası, hizmet devre dışı gibi uyarı mesajlarıyla karşılaştı. Twitch, Reddit, Amazon, Hulu, Spotify, İngiltere'de resmi kurumların web sitelerinin yanı sıra Financial Times, CNN, BBC ve New York Times gibi medya kuruluşları da dahil olmak üzere dünyanın en önemli ve etkili web sitelerinden bazıları karanlığa gömüldü. İşte bu büyük internet kesintisinin nedeni ortaya çıktı.