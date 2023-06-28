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Haberler Galeri Tüm ülke gençleşti: Güney Kore’lilerin yaşları değişti!
Giriş Tarihi: 28.06.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 11:39

Tüm ülke gençleşti: Güney Kore’lilerin yaşları değişti!

Güney Kore'de değiştirilen yaş hesaplama sistemi sayesinde ülke halkı artık 1-2 yaş daha genç kabul edilecek.

DHA
Tüm ülke gençleşti: Güney Kore’lilerin yaşları değişti!

Koreliler bugün, insanları doğduklarında bir yaşında kabul eden ülkenin geleneksel yaş sayma yöntemini uluslararası standartla uyumlu hale getiren yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle bir ya da iki yaş gençleşti.

Tüm ülke gençleşti: Güney Kore’lilerin yaşları değişti!

Güney Kore medyasında her alan haberlere göre, Koreliler bugün, ülkenin geleneksel yönteminin yerine uluslararası yaş sayma yönteminin kullanılmasını gerektiren yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle bir ya da iki yaş gençleşti.

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Tüm ülke gençleşti: Güney Kore’lilerin yaşları değişti!

Korelilerin günlük yaşamında yaygın olarak kullanılan yaş sistemine göre insanlar doğduklarında bir yaşında kabul ediliyor ve her 1 Ocak'ta da yaşlarına bir yıl ekleniyor.

Tüm ülke gençleşti: Güney Kore’lilerin yaşları değişti!

Bu 31 Aralık'ta doğan bir bebeğin, 1 Ocak'ta iki yaşında olacağı anlamına geliyor.

Tüm ülke gençleşti: Güney Kore’lilerin yaşları değişti!

Ülkede 1960'ların başından beri doğumda sıfırdan hesaplamanın ve her doğum gününde bir yıl ekleme şeklindeki uluslararası normun tıbbi ve yasal belgeler için kullanıldığı ancak Korelilerin tıbbi ve yasal belgeler hariç diğer her şey için geleneksel yöntemi kullanmaya devam ettiği ifade edildi.

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