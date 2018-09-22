Tunceli'den İdlib'e giden askerler dualarla uğurlandı

Tunceli'den İdlib'e gidecek askerler için 4. Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendiği belirtilen açıklamada, programa Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Vali Yardımcıları Akın Zor ve Selçuk Yosunkaya, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen ve İl Emniyet Müdür Vekili Kazım Oratay'ın katıldığı bildirildi.