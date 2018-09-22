Tunceli'den İdlib'e giden askerler dualarla uğurlandı

Sizleri İdlib'de olası bir durumda orada görev almanız için buradan uğurlayacağız. Bu vesileyle canlarını vatan, bayrak, millet uğruna seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sizlerin huzurunda rahmetle, şükranla, saygıyla anıyoruz. İnşallah Türk askeri olarak orada görevinizi en iyi şekilde yerine getireceksiniz. Hem ülkemizi hem milletimizi hem de asil bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğinize inancımız tam. Bizler sizlere güveniyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yüce Rabbim vatanımıza, bayrağımıza, milletimizin birlik ve beraberliğine göz diken hainlere fırsat vermesin. Hepinizin yolu açık olsun. Allah sağlıkla gidip dönmeyi nasip etsin. Allah yar ve yardımcınız olsun."