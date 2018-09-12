Tünellere sığınan insanlık

'BU TÜNELLER SON UMUDUMUZ'

Hama kırsalında ve İdlib'in güneyinde yer alan Cisr El Şuğur, Latamina ve Han Şeyhun sıcak noktalarda patlama sesleri eksik olmuyor. Savaş uçakları bu bölgeleri sürekli olarak vuruyor.

Bölgede yaşayan siviller, evlerinin yanına 10 metre derinliğinde tüneller kazmış. Hemen hemen her evin yanında bir yaşam tüneli var. Bazı tünellerin içine elektrik hattı çekilmiş. Havalandırmaları var. Tünellerin içi, ilk yardım ve gıda malzemeleri ile dolu. Yataklar ve yorganlar var. Savaş uçaklarının havada olduğu gecelerde insanlar tünellerde uyuyor.