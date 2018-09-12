Tünellere sığınan insanlık

SİVİL SAVUNMAYI BİLE HEDEF ALIYORLAR
Öte yandan İdlib'deki bu korkunç can pazarında Rus ve Suriye savaş uçakları sadece sivil noktaları değil saldırı sonrası arama kurtarma çalışmaları yürüten sivil savunma ekipleri olan Beyaz Baretliler'in merkezlerini de hedef alıyor. Hastaneleri, arama kurtarma merkezleri vurulan Beyaz Baretliler, saldırı altındaki Suriye halkının tek umudu. 2016'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen sivil savunma ekipleri, İdlib'de arama, kurtarma, ilk yardım, yangın söndürme ve belediyecilik faaliyetlerinde yer alıyor. 2013 yılında kurulan Beyaz Baretliler, 3 binden fazla çalışanıyla Suriye halkının yardımına koşuyor.