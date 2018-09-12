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Tünellere sığınan insanlık

'in güneyindeki siviller, Rusya ve Esad rejiminin hava saldırılarından korunmak için yaşam malzemeleri doldurdukları 10 metre derinlikteki tünellere sığınıyor.

Giriş Tarihi: 12.09.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 12.09.2018 10:30
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Tünellere sığınan insanlık
Tünellere sığınan insanlık
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Tünellere sığınan insanlık
Tünellere sığınan insanlık

'in güneyinde tam anlamıyla can pazarı yaşanıyor. İnsanlar bombalardan korunmak için evlerinin yanına tüneller kazmış. Savaş uçakları ise sınır hattının üstünde durmadan uçuyor. İnsanlar, gözleri gökyüzünde en ufak seste kaçacak yer arıyor.

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Tünellere sığınan insanlık
Tünellere sığınan insanlık

Sadece 10 gün içinde bombalanan bölgelerde yaşayan 30 bin sivil Türkiye sınırına doğru geldi. SABAH, 'in güneyindeki ateş hattına girdi. Kazma kürekle kazılan tünellerde verilen yaşam savaşını, bombalanan evlerdeki korkunç manzaraları görüntüledi.

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Tünellere sığınan insanlık
Tünellere sığınan insanlık

'BU TÜNELLER SON UMUDUMUZ'

Hama kırsalında ve 'in güneyinde yer alan Cisr El Şuğur, Latamina ve Han Şeyhun sıcak noktalarda patlama sesleri eksik olmuyor. Savaş uçakları bu bölgeleri sürekli olarak vuruyor.

Bölgede yaşayan siviller, evlerinin yanına 10 metre derinliğinde tüneller kazmış. Hemen hemen her evin yanında bir yaşam tüneli var. Bazı tünellerin içine elektrik hattı çekilmiş. Havalandırmaları var. Tünellerin içi, ilk yardım ve gıda malzemeleri ile dolu. Yataklar ve yorganlar var. Savaş uçaklarının havada olduğu gecelerde insanlar tünellerde uyuyor.

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Tünellere sığınan insanlık
Tünellere sığınan insanlık

Habite köyünde yaşayan Yusuf Ebubekir'in hava saldırısında evinin yarısı yıkılmış. Uçakların seslerini duyunca çocukları ile birlikte tünele koşmuşlar. Tünelin giriş kısmı da saldırıda zarar görmüş. Ebubekir, "Bu tüneli iki yıl önce ailemi, çocuklarımı korumak için yaptım. İyi ki de yapmışım. 4 gün önce uçak evimizi bombaladı. Evimiz harabeye döndü ama hepimiz hayattayız" dedi.

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Tünellere sığınan insanlık
Tünellere sığınan insanlık

Kafer Zaita köyünde yaşayan Ebu İbrahim'in de evinin hemen yanında tünel var. Uçaklar 100 metre ötedeki evleri yerle bir etmiş. Ebu İbrahim "Tüneller bizim hayatta kalmak için tek umudumuz. Saldırılar devam ediyor. Sıra bize de gelecek biliyoruz ama gidecek yerimiz yok. Son ana kadar evimizde kalacağız" diye konuştu.

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Tünellere sığınan insanlık
Tünellere sığınan insanlık

SİVİL SAVUNMAYI BİLE HEDEF ALIYORLAR

Öte yandan 'deki bu korkunç can pazarında Rus ve savaş uçakları sadece sivil noktaları değil saldırı sonrası arama kurtarma çalışmaları yürüten sivil savunma ekipleri olan Beyaz Baretliler'in merkezlerini de hedef alıyor. Hastaneleri, arama kurtarma merkezleri vurulan Beyaz Baretliler, saldırı altındaki Suriye halkının tek umudu. 2016'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen sivil savunma ekipleri, İdlib'de arama, kurtarma, ilk yardım, yangın söndürme ve belediyecilik faaliyetlerinde yer alıyor. 2013 yılında kurulan Beyaz Baretliler, 3 binden fazla çalışanıyla Suriye halkının yardımına koşuyor.

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