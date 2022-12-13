Giriş Tarihi: 13.12.2022 16:39
Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
16:52
Türkiye 'Devamı gelecek' sözleri ile duyurdu! Yunanistan kara kara düşünüyor! 'Bir şeyler yapmalıyız'
Yunanistan Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmeleri yakın markaja aldı. Milli Muharip Uçak, İHA'lar, Tayfun füzesi başta olmak üzere tüm gelişmeleri analiz eden Yunan basını, Albatros-S IDA'yı es geçmedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in sözlerine dikkat çeken Yunan basını, Albatros-S IDA'yı analiz etti. Yunanistan'ın hava ve deniz insansız araçları alanında ilerlemesi gerektiğini yazdı.