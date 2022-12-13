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Haberler Galeri Türkiye 'Devamı gelecek' sözleri ile duyurdu! Yunanistan kara kara düşünüyor! 'Bir şeyler yapmalıyız'
Giriş Tarihi: 13.12.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 16:52

Türkiye 'Devamı gelecek' sözleri ile duyurdu! Yunanistan kara kara düşünüyor! 'Bir şeyler yapmalıyız'

Yunanistan Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmeleri yakın markaja aldı. Milli Muharip Uçak, İHA'lar, Tayfun füzesi başta olmak üzere tüm gelişmeleri analiz eden Yunan basını, Albatros-S IDA'yı es geçmedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in sözlerine dikkat çeken Yunan basını, Albatros-S IDA'yı analiz etti. Yunanistan'ın hava ve deniz insansız araçları alanında ilerlemesi gerektiğini yazdı.

Türkiye ’Devamı gelecek’ sözleri ile duyurdu! Yunanistan kara kara düşünüyor! ’Bir şeyler yapmalıyız’

Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırması ile iki ülke arasında gerilim tırmanırken Yunan basını, Türk savunma sanayisinde atılan adımları takip ediyor. Türk Savunma Sanayisi havada İHA, denizde İDA, karada İKA ile projelerine hız kesmeden devam ederken son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Sürü İnsansız Deniz Araçları (İDA) projesinin üçüncü aşamasında 8'li sürü mimarisinin hayata geçirildiğini bildirdi.

Türkiye ’Devamı gelecek’ sözleri ile duyurdu! Yunanistan kara kara düşünüyor! ’Bir şeyler yapmalıyız’

SSB tarafından başlatılan ve ASELSAN ile alt yüklenicisi KOBİ'lerce yürütülen İDA projesine dair son gelişmeleri açıklayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, insansız deniz araçlarının sürü halinde farklı formasyonlar ve görevlerle kullanılmasını hedeflediklerini belirterek bu kapsamda Sürü İDA'lara yeni yetenekler kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti. Demir'in açıklamalarına yer veren Yunan basını Albatros-S IDA Sürüsünü analiz etti.

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Türkiye ’Devamı gelecek’ sözleri ile duyurdu! Yunanistan kara kara düşünüyor! ’Bir şeyler yapmalıyız’

"DEVAMI GELECEK" DİYEREK DUYURDU

İnsansız deniz araçlarını birkaç ayrı koldan geliştirmeye devam ettiklerini kaydeden Demir, "Yüksek otonomi özellikli sürü insansız deniz araçları geliştirmeye ve İDA ailemizi genişletmeye devam ediyoruz! Projenin 3.aşamasında 8'li sürü mimarisini hayata geçirdik. #Albatros-S İDA Sürüsü farklı görevler icra ediyor, alt görev paylaşımı yapıyor, alt sürülere bölünüyor. Arama-kurtarma, geniş alan tarama-tespit, refakat, şüpheli araçlara angajman ve insanlı sistemlerin kullanılmasının riskli olduğu hallerde görev yapabilecek şekilde temel yetenekler geliştirildi. Hedefimiz İDA'larda da İHA'lardaki gibi öncü olmak. Devamı gelecek.." mişti.

Türkiye ’Devamı gelecek’ sözleri ile duyurdu! Yunanistan kara kara düşünüyor! ’Bir şeyler yapmalıyız’

İDA'LAR ARASI GÖREV PAYLAŞIMI YAPILIYOR

Geliştirilmiş algoritmalar ile hayata geçirilen teknoloji sayesinde İDA'lar arası görev paylaşımı icra ediliyor. Sürüde görev paylaşımı yapanlar arasında ALBATROS-S ve MİR İDA'lar yer alıyor. Geliştirilen altyapı, herhangi bir İDA'nın sürü unsuru olarak eklenmesine veya sürüden ayrılmasına imkan sağlıyor.

Türkiye ’Devamı gelecek’ sözleri ile duyurdu! Yunanistan kara kara düşünüyor! ’Bir şeyler yapmalıyız’

DÜNYADA SAYILI ÜLKEDE ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı projede İDA'lar, sürü halinde Mavi Vatan'ın korunmasında önemli operasyonel kabiliyetler sunacak.

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