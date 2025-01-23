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Haberler Galeri Türkiye, Gazze’ye hayat veriyor
Giriş Tarihi: 23.01.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 06:55

Türkiye, Gazze’ye hayat veriyor

İşgalci İsrail ile Hamas arasında ilan edilen ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Gazze'ye ulaşan yardım TIR'ları, soykırımın izlerini silmeye başladı.

Muhammed UZUN
Türkiye, Gazze’ye hayat veriyor

Türkiye'nin gönderdiği 33 TIR, Gazze'ye ulaşan ilk yardımlar arasında yer aldı. Ateşkes sonrası Gazze'ye 915 TIR ulaştı. Yardımların her biri, yıllardır abluka altında nefes almakta zorlanan Gazze halkı için adeta birer can simidi oldu.

Türkiye, Gazze’ye hayat veriyor

Türkiye'nin insani yardımlardaki liderliği, yalnızca bugünle sınırlı kalmadı. 2025 yılı boyunca Gazze halkının tüm un ihtiyacını karşılama sözü veren Türkiye, 120 bin ton un gönderme taahhüdünde bulundu.

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Türkiye, Gazze’ye hayat veriyor

Türkiye'nin devasa yardımı, küresel ölçekte örneğine az rastlanan bir insani destek olarak dikkat çekti.

Türkiye, Gazze’ye hayat veriyor
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