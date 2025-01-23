Türkiye, Gazze’ye hayat veriyor

Türkiye'nin gönderdiği 33 TIR, Gazze'ye ulaşan ilk yardımlar arasında yer aldı. Ateşkes sonrası Gazze'ye 915 TIR ulaştı. Yardımların her biri, yıllardır abluka altında nefes almakta zorlanan Gazze halkı için adeta birer can simidi oldu.