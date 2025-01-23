Türkiye, Gazze’ye hayat veriyor

Türkiye'nin gönderdiği 33 TIR, Gazze'ye ulaşan ilk yardımlar arasında yer aldı. Ateşkes sonrası Gazze'ye 915 TIR ulaştı. Yardımların her biri, yıllardır abluka altında nefes almakta zorlanan Gazze halkı için adeta birer can simidi oldu. Türkiye'nin insani yardımlardaki liderliği, yalnızca bugünle sınırlı kalmadı. 2025 yılı boyunca Gazze halkının tüm un ihtiyacını karşılama sözü veren Türkiye, 120 bin ton un gönderme taahhüdünde bulundu. Türkiye'nin devasa yardımı, küresel ölçekte örneğine az rastlanan bir insani destek olarak dikkat çekti.