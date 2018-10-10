Başkan Erdoğan'dan Afrika'ya önemli çağrı

Türk iş dünyası, 150 şirket ile 30 bin kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye'nin Etiyopya'ya 440 milyon dolarlık ithalatı bulunurken, Etiyopya'nın da Türkiye'ye 36 milyon dolarlık bir ithalatı bulunuyor. Etiyopya olarak doğal enerji kaynaklarımız, 100 milyondan fazla iş gücümüz, güçlü makro ekonomimiz ve istikrarlı yönetimimizle Türk iş insanlarını yeni yatırımları için ülkemize davet ediyoruz. Ne mutlu ki Türk iş insanlarının Etiyopya'da endüstriyel bölgeler kurmak istediklerini öğrendik. Etiyopya, bu konuda daima Türkiye'nin yanında olacak ve elinden gelen desteği sunacak. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile Afrika arasındaki dostluk ve dayanışma, ortak hedefler doğrultusunda daha güçlü şekilde devam edecek" şeklinde konuştu.