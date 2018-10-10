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Başkan Erdoğan'dan Afrika'ya önemli çağrı

Giriş Tarihi: 10.10.2018 15:30 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 16:00
Başkan Erdoğan'dan Afrika'ya önemli çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, -Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katılmak üzere İstanbul'da bulanan Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen Erdoğan-Wirtu görüşmesi, yaklaşık bir saat 10 dakika sürdü. İkilinin samimi görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.

İşte ayrıntılar...

Başkan Erdoğan'dan Afrika'ya önemli çağrı

Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejisi kapsamında Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği (AU) iş birliğiyle, DEİK ve -Afrika İş Konseyleri organizasyonu ile düzenlenen Türkiye- Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun ikincisi, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, 10 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'da başladı.

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Başkan Erdoğan'dan Afrika'ya önemli çağrı

Afrika'daki siyasi liderler ve üst düzey karar vericiler ile önemli portföy yöneticileri ve iş insanlarının bir araya geldiği -Afrika II. Ekonomi ve İş Forumu'nun açılışı T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome, Ruanda Cumhuriyeti Başbakanı Edouard Ngirente, T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik İşler Komiseri Victor Harison, DEİK Başkanı Nail Olpak ve Pan-Afrika Ticaret Odaları Başkan Yardımcısı Melaku Ezezew'in katılımları ile gerçekleşti.

Başkan Erdoğan'dan Afrika'ya önemli çağrı

-Afrika II. Ekonomi ve İş Forumu'nun açılışında konuşan T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde, karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerimizi her alanda ilerletmeyi arzu ediyoruz. Bu anlayışla göreve geldiğimiz günden beri, hiçbir ayrım yapmadan Afrika kıtasının tamamıyla iş birliğimizi güçlendirmenin gayreti içindeyiz" dedi. Türkiye'nin Afrika kıtası ile iş birliğine büyük önem verdiğini belirten Erdoğan, "Özellikle 2005 yılını Başbakanlığım döneminde, 'Afrika yılı' olarak ilan etmiştik. O günden bugüne tempo artarak devam etti. Göreve geldiğimizde Afrika'da 12 büyükelçiliğimiz varken, bugün 41 büyükelçiliğimiz var. Bu sayı artarak devam edecek" dedi.

Başkan Erdoğan'dan Afrika'ya önemli çağrı

'nin Afrika açılımının, kıta genelinde çok ciddi karşılık bulduğunu ve teveccüh gördüğünü belirten Erdoğan, ülkemizin uzattığı dostluk elinin Afrika ülkeleri tarafından asla havada bırakılmadığını söyledi. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Biz tüm kıta sathında diplomatik varlığımızı güçlendirirken, Afrika ülkeleri de Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerin sayılarını 10'dan 33'e çıkardı. Birleşmiş Milletler, İslam İş birliği Teşkilatı gibi uluslararası platformlarda Türkiye'nin küresel barış ve adaletin tesisi için yürüttüğü haklı mücadeleye Afrikalı dostlarımız güçlü destek verdi. Artık tüm Afrikalı dostlarıma, kardeşlerime söylüyorum; yerli para, milli parayla gelin ortak iş yapalım."

Başkan Erdoğan'dan Afrika'ya önemli çağrı

ve Afrika'nın sürdürülebilir bir geleceği birlikte inşa edeceklerine inandığını ifade eden Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik ortaklığımız açısından büyük bir atılım yaptı. Türkiye'nin Afrika'ya açılım politikasından sonra iki bölge birbirini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Afrika'nın doğrudan yabancı yatırımcı çekme stratejisiyle Türkiye'nin hedefleri bire bir örtüştü. Türkiye şu an Etiyopya'da en büyük 3 yatırımcıdan birisi ve bölgede 2,5 milyar dolarlık Türk yatırımı bulunuyor.

Başkan Erdoğan'dan Afrika'ya önemli çağrı

Türk iş dünyası, 150 şirket ile 30 bin kişiye istihdam sağlıyor. 'nin Etiyopya'ya 440 milyon dolarlık ithalatı bulunurken, Etiyopya'nın da Türkiye'ye 36 milyon dolarlık bir ithalatı bulunuyor. Etiyopya olarak doğal enerji kaynaklarımız, 100 milyondan fazla iş gücümüz, güçlü makro ekonomimiz ve istikrarlı yönetimimizle Türk iş insanlarını yeni yatırımları için ülkemize davet ediyoruz. Ne mutlu ki Türk iş insanlarının Etiyopya'da endüstriyel bölgeler kurmak istediklerini öğrendik. Etiyopya, bu konuda daima Türkiye'nin yanında olacak ve elinden gelen desteği sunacak. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile Afrika arasındaki dostluk ve dayanışma, ortak hedefler doğrultusunda daha güçlü şekilde devam edecek" şeklinde konuştu.

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