Türkiye Lübnan'da yaraları sarıyor!

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen korkunç patlamada en az 158 kişi hayatını kaybetmiş ve binlerce Lübnanlı da yaralanmıştı. Dünya gündemine de bomba gibi düşen bu dehşet veren olayın ardından Türkiye de en üst düzeyde harekete geçti. Lübnan'a her türlü desteğe hazır olduklarını belirten yetkililer yardımları da hızlı bir şekilde facianın gerçekleştiği ülkeye ulaştırdı.AFAD öncülüğündeki Türk ekipler gece gündüz demeden Beyrut'ta ihtiyaçları gidermeye gayret ediyor.
Giriş Tarihi: 11.08.2020
14:51
Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
14:55
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