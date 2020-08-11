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'da yaraları sarıyor!

'ın başkenti 'ta gerçekleşen korkunç patlamada en az 158 kişi hayatını kaybetmiş ve binlerce Lübnanlı da yaralanmıştı. Dünya gündemine de bomba gibi düşen bu dehşet veren olayın ardından de en üst düzeyde harekete geçti. Lübnan'a her türlü desteğe hazır olduklarını belirten yetkililer yardımları da hızlı bir şekilde facianın gerçekleştiği ülkeye ulaştırdı.AFAD öncülüğündeki Türk ekipler gece gündüz demeden Beyrut'ta ihtiyaçları gidermeye gayret ediyor.

Giriş Tarihi: 11.08.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 14:55
Türkiye Lübnan'da yaraları sarıyor!

, 4 Ağustos'ta büyük bir patlama ile sarsıldı.

Türkiye Lübnan'da yaraları sarıyor!

, 'a yardım eli uzatan ilk ülkelerden biri oldu.

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Türkiye Lübnan'da yaraları sarıyor!

Limanı'ndaki arama-kurtarma çalışmalarına AFAD ekipleri yardım ediyor.

Türkiye Lübnan'da yaraları sarıyor!

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Türkiye Lübnan'da yaraları sarıyor!

Güllüoğlu, patlamadan bir gün sonra kendilerine yardım talebi ulaştığını söyleyerek, "5 Ağustos akşamında buraya doğru hareket ettik. 6 Ağustos sabahı itibarıyla çalışmaya başladık. Patlamanın olduğu binadan eser yok.

Türkiye Lübnan'da yaraları sarıyor!

Birçok ülkeden yardım ekipleri geldi, bölge alanlara ayrıldı.

Türkiye Lübnan'da yaraları sarıyor!

Biz de kendi çalıştığımız alanda arama kurtarma köpekleri, teknik ekipmanlarla beraber bulabildiğimiz izleri takip ederek, canlı ne yazık ki ihtimal çok düşük ya da ölü vatandaşlarını, itfaiyecileri aramaya başladık" dedi.

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