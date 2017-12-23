Türkiye o köprü ile listede!

İşte Dünyanın En İlgi Çekici 23 Köprüsü.... Golden Gate Köprüsü – San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri Toplam uzunluk: 2.737 m Yükseklik: 227 m Açılış: 27 Mayıs 1937 Sydney Harbour Köprüsü – Sydney, Avusturalya Yükseklik: 134 m Toplam uzunluk: 1.149 m Açılış tarihi: 19 Mart 1932 Ponte Vecchio Köprüsü – Floransa, İtalya Toplam uzunluk: 84 m Açılış tarihi: 1345 Brooklyn Köprüsü – New York, Amerika Birleşik Devletleri Yükseklik: 84 m Toplam uzunluk: 1.825 m Açılış tarihi: 24 Mayıs 1883 Millenium Bridge – Gateshead, İngiltere Açılış tarihi: 10 Haziran 2000 Toplam uzunluk: 325 m Yükseklik: 11 m Tsing Ma Köprüsü – Hong Kong, Çin Açılış tarihi: 22 Mayıs 1997 Yükseklik: 206 m Toplam uzunluk: 2.160 m