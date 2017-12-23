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o köprü ile listede!

Giriş Tarihi: 23.12.2017 11:52 Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 04:15
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o köprü ile listede!
Türkiye o köprü ile listede!

İşte "Dünyanın En İlgi Çekici 23 Köprüsü"....

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o köprü ile listede!
Türkiye o köprü ile listede!

Golden Gate Köprüsü – San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri

Toplam uzunluk: 2.737 m
Yükseklik: 227 m
Açılış: 27 Mayıs 1937

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o köprü ile listede!
Türkiye o köprü ile listede!

Sydney Harbour Köprüsü – Sydney, Avusturalya

Yükseklik: 134 m
Toplam uzunluk: 1.149 m
Açılış tarihi: 19 Mart 1932

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o köprü ile listede!
Türkiye o köprü ile listede!

Ponte Vecchio Köprüsü – Floransa, İtalya

Toplam uzunluk: 84 m
Açılış tarihi: 1345

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o köprü ile listede!
Türkiye o köprü ile listede!

Brooklyn Köprüsü – New York, Amerika Birleşik Devletleri

Yükseklik: 84 m
Toplam uzunluk: 1.825 m
Açılış tarihi: 24 Mayıs 1883

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o köprü ile listede!
Türkiye o köprü ile listede!

Millenium Bridge – Gateshead, İngiltere

Açılış tarihi: 10 Haziran 2000
Toplam uzunluk: 325 m
Yükseklik: 11 m

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o köprü ile listede!
Türkiye o köprü ile listede!

Tsing Ma Köprüsü – Hong Kong, Çin

Açılış tarihi: 22 Mayıs 1997
Yükseklik: 206 m
Toplam uzunluk: 2.160 m

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