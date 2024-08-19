Giriş Tarihi: 19.08.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
14:29
SON DAKİKA: Türkiye'nin boykotu İsrail'i fena vurdu: Sebze-meyve fiyatları keskin şekilde arttı
Türkiye, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde masum sivilleri katleden İsrail ile ticareti kesme kararı almıştı. Türkiye'nin bu kararının ardından Tel Aviv yönetiminin tarımsal ürün ithal ettiği ve sebze-meyve fiyatlarının kesin şekilde arttı. İsrail Çiftçi Konseyi Üyesi İbrahim Mavasi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkede sebze meyve fiyatlarının artışındaki etkenlerinden birini Gazze'nin üretici statüsünden tüketici durumuna geçmesi olarak göstermişti.