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  • Türkiye'nin de katıldığı "NATO Dynamic Manta 2020" tatbikatı başlıyor

'nin de katıldığı " Dynamic Manta 2020" tatbikatı başlıyor

AA Dünya
Giriş Tarihi: 23.02.2020 21:57 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 21:59
Türkiye'nin de katıldığı NATO Dynamic Manta 2020 tatbikatı başlıyor

'nin ev sahipliğinde yapılacak tatbikata, üyeleri; , Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, İngiltere ve 'den toplamda 8 fırkateyn, 5 denizaltı, 5 deniz karakol uçağı katılıyor.

Türkiye'nin de katıldığı NATO Dynamic Manta 2020 tatbikatı başlıyor

'nın güneyindeki Sicilya adası açıklarında icra edilecek tatbikat kapsamında, 9 ülkenin müttefik gemi ve denizaltıları, ortak eğitimde bir araya gelecek.

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Türkiye'nin de katıldığı NATO Dynamic Manta 2020 tatbikatı başlıyor

Dynamic Manta 2020 tatbikatı, tüm katılımcı ülkelerin birlik ve unsurlarına, birlikte çalışabilirlik ve yeterliliklerini artırmak için karmaşık ve zorlu savaş eğitimleri vermeyi amaçlıyor.

Türkiye'nin de katıldığı NATO Dynamic Manta 2020 tatbikatı başlıyor

Tatbikat öncesinde aralarında AA muhabirinin de olduğu bir grup basın mensubunu Dynamic Manta 2020'nin sancak gemisi olan İtalyan donanmasına ait ITS Carabiniere fırkateyninde ağırlayan Daimi Deniz Görev Grubu - 2 Komutanı Tuğamiral Paolo Fantoni, bu tatbikatın, NATO deniz unsurlarının güçlenmesi, acil ve beklenmedik durumlar karşısında kapasitesini ölçmesi bakımından test niteliğinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin de katıldığı NATO Dynamic Manta 2020 tatbikatı başlıyor

Milli komuta altında görev yapan ve özellikle Doğu Akdeniz ile Orta Akdeniz'de sayısı 10'u aşan muharip gemileriyle Türk , 'nin ulusal hak ve menfaatlerinin olduğu tüm denizlerde Türk bayrağını dalgalandırıyor.

Türkiye'nin de katıldığı NATO Dynamic Manta 2020 tatbikatı başlıyor

, tatbikatlarına da en fazla destek sağlayan arasında yer alırken, Dynamic Manta-2020'de de varlığını güçlü şekilde hissettiriyor.

Türkiye'nin de katıldığı NATO Dynamic Manta 2020 tatbikatı başlıyor

, tatbikata, Barbaros sınıfı firkateynlerden TCG Salihreis, Preveze sınıfı denizaltılardan TCG 18 Mart, bir Deniz Karakol Uçağı (P-235) ve tatbikatın bir bölümünde yer alacak TCG Gaziantep firkateyni ile katılım sağlıyor.

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