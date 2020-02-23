Türkiye'nin de katıldığı "NATO Dynamic Manta 2020" tatbikatı başlıyor

Tatbikat öncesinde aralarında AA muhabirinin de olduğu bir grup basın mensubunu Dynamic Manta 2020'nin sancak gemisi olan İtalyan donanmasına ait ITS Carabiniere fırkateyninde ağırlayan NATO Daimi Deniz Görev Grubu - 2 Komutanı Tuğamiral Paolo Fantoni, bu tatbikatın, NATO deniz unsurlarının güçlenmesi, acil ve beklenmedik durumlar karşısında kapasitesini ölçmesi bakımından test niteliğinde olduğunu söyledi.