Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:56

Türkiye’nin enerji hamleleri Yunan basınında yankılandı! 'Başkan Erdoğan yeni petrol müjdesini duyurdu!'

Son dakika haberleri… Türkiye'nin enerji alanında yaptığı hamlelere bir yenisi daha eklendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Konya'da katıldığı törende müjdeyi duyurdu. Terörden temizlenen Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol rezervi keşfini açıklayan Başkan Erdoğan'ın sözleri gündeme damga vurdu. Yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da büyük ilgi gören yeni yerli petrol rezervi Yunanistan gündemine de damga vurdu. Yunan basını Başkan Erdoğan'ın müjdesini manşetten duyurdu.