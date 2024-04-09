Giriş Tarihi: 09.04.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
10:13
Türkiye’nin İsrail kararı dünya gündeminde! Bakan Fidan’ın açıklamasını son dakika koduyla duyurdular: Harekete geçtiler!
Son dakika haberleri: Gazze soykırımını tüm ateşkes çağrılarına rağmen sürdüren, bölgeye giden insani yardımlara dahi engel olan İsrail'e ilişkin sert bir karar Türkiye'den geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin Ürdün üzerinden Gazze'ye havadan yardım gönderme talebinin İsrail tarafından reddedildiğini dünyaya duyurarak İsrail'e yönelik tedbirlerin alındığını belirtti. Bakan Fidan'ın açıklamasının ardından yaşanan gelişmelerse dünya basınına damga vurdu.