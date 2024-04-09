Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türkiye’nin İsrail kararı dünya gündeminde! Bakan Fidan’ın açıklamasını son dakika koduyla duyurdular: Harekete geçtiler!
Giriş Tarihi: 09.04.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 10:13

Türkiye’nin İsrail kararı dünya gündeminde! Bakan Fidan’ın açıklamasını son dakika koduyla duyurdular: Harekete geçtiler!

Son dakika haberleri: Gazze soykırımını tüm ateşkes çağrılarına rağmen sürdüren, bölgeye giden insani yardımlara dahi engel olan İsrail'e ilişkin sert bir karar Türkiye'den geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin Ürdün üzerinden Gazze'ye havadan yardım gönderme talebinin İsrail tarafından reddedildiğini dünyaya duyurarak İsrail'e yönelik tedbirlerin alındığını belirtti. Bakan Fidan'ın açıklamasının ardından yaşanan gelişmelerse dünya basınına damga vurdu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Türkiye’nin İsrail kararı dünya gündeminde! Bakan Fidan’ın açıklamasını son dakika koduyla duyurdular: Harekete geçtiler!

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgaline ilk günden bu yana sert tepki veren ve ateşkesin sağlanması için diplomasi çabalarını yürüten Türkiye, dün yaptığı çıkışla dünya gündemine oturdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Ürdün üzerinden Gazze'ye havadan yardım gönderme talebinin İsrail tarafından reddedildiğini açıkladı.

Türkiye’nin İsrail kararı dünya gündeminde! Bakan Fidan’ın açıklamasını son dakika koduyla duyurdular: Harekete geçtiler!

"ATEŞKES SAĞLANANA KADAR GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ" MESAJI

Bakan Fidan, "İsrail'in, açlıkla boğuşan Gazzelilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz" sözlerini kullanarak Türkiye'nin İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdığını açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin İsrail kararı dünya gündeminde! Bakan Fidan’ın açıklamasını son dakika koduyla duyurdular: Harekete geçtiler!

Söz konusu tedbirlerin gecikmeksizin adım adım hayata geçirileceğini belirten Fidan, İsrail ateşkes ilan edene ve insani yardımların Gazze'ye ulaşmasına izin verene kadar bu tedbirlerin devam edeceğinin altını çizdi.

Türkiye’nin İsrail kararı dünya gündeminde! Bakan Fidan’ın açıklamasını son dakika koduyla duyurdular: Harekete geçtiler!

Türkiye'nin tedbir kararı dünya gündemine üst sıradan giriş yaptı. Uluslararası ajanslar Bakan Fidan'ın açıklamalarını son dakika koduyla duyururken hemen ardından alınan Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e ihracatı kısıtlaması da çarpıcı bir etki yarattı.

Türkiye’nin İsrail kararı dünya gündeminde! Bakan Fidan’ın açıklamasını son dakika koduyla duyurdular: Harekete geçtiler!

DÜNYA GÜNDEMİNE İLK SIRADAN GİRİŞ YAPTI

Uluslararası haber ajansı Reuters, son dakika koduyla girdiği haberde Bakan Fidan'ın açıklamalarına geniş yer verdi. Türkiye'nin İsrail'e karşı kararlı bir duruş izlediğinin altını çizen Reuters, Bakan Fidan'ın, "İsrail'in, açlıkla boğuşan Gazzelilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz. Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan bu tedbirler, gecikmeksizin, adım adım hayata geçirilecektir. Bu tedbirler, ilgili kurumlarımız tarafından kamuoyumuzla paylaşılacaktır. İsrail, ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaşmasına izin verene kadar, bu tedbirlerimiz devam edecektir." Sözlerini öne çıkardı.

SON DAKİKA