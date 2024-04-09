Türkiye’nin İsrail kararı dünya gündeminde! Bakan Fidan’ın açıklamasını son dakika koduyla duyurdular: Harekete geçtiler!

DÜNYA GÜNDEMİNE İLK SIRADAN GİRİŞ YAPTI

Uluslararası haber ajansı Reuters, son dakika koduyla girdiği haberde Bakan Fidan'ın açıklamalarına geniş yer verdi. Türkiye'nin İsrail'e karşı kararlı bir duruş izlediğinin altını çizen Reuters, Bakan Fidan'ın, "İsrail'in, açlıkla boğuşan Gazzelilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz. Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan bu tedbirler, gecikmeksizin, adım adım hayata geçirilecektir. Bu tedbirler, ilgili kurumlarımız tarafından kamuoyumuzla paylaşılacaktır. İsrail, ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaşmasına izin verene kadar, bu tedbirlerimiz devam edecektir." Sözlerini öne çıkardı.